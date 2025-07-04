恐嚇京華城案11檢 逮網頁版主

社群媒體流傳一張參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命債，命還」恐嚇意味濃厚的文字。（圖翻攝自Threads）

2025/07/04 05:30

另一嫌加「命債，命還」恐嚇文字 追緝中

〔記者王定傳、劉慶侯／台北報導〕社群媒體Threads二日流傳偵辦京華城弊案的台北地檢署十一名檢察官照片，並刻意後製上血痕，上面寫有「命債，命還」等恐嚇字句，台北地檢署昨指揮台北市刑大、調查局資安站通知張貼檢察官照片的「迷因台式民主」臉書粉絲專頁戴姓版主到案，另追緝加上「命債，命還」恐嚇性文字的另名嫌犯中，全案朝刑法恐嚇及違反個資法等罪嫌偵辦。

台北地院本月一日審理京華城時，台北市前副市長彭振聲獲知妻子墜樓身亡後當庭號啕大哭，並痛罵檢察官「良心在哪裡」；二日網路便出現上述恐嚇圖文，且最後貼文者疑為Threads帳號「rosetree881」的網友。

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戴男︰起初圖文無血跡及恐嚇字眼

據了解，戴嫌六月初就在「迷因台式民主」臉書粉絲專頁上傳有多位檢察官及法官照片的一張合成圖片，上頭加註：「記住他們的名字與臉，違法責任現在無法追究，不代表歷史不追究」，但起初的圖文中並無血跡及「命債，命還」等字眼。

警方為此先通知在內湖科學園區擔任資訊電腦工程師的卅九歲戴男到案，他供稱因個人政治傾向把照片上傳網路，否認加註恐嚇字眼，是其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他無關；辦案團隊將調查是否屬實及加註恐嚇性字眼者實際身分。

戴姓工程師是熱衷政治激進分子

警方並發現，戴男是一名熱衷政治的激進分子，具強烈政治傾向，為抒發自己的不滿，昨凌晨又貼出審理京華城案的北院三名法官姓名、照片，並撰文：「原來公布司法官的照片會涉及恐嚇喔？」、「把司法官照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係」。

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