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    首頁　>　社會

    病兒託父顧孫傳憾事／疑溺斃孫 名校退休講師墜樓亡

    台中市副市長鄭照新（左二）及民政長吳世瑋（左一）到豐原派出所 慰問老翁的媳婦。 （台中市府提供）

    台中市副市長鄭照新（左二）及民政長吳世瑋（左一）到豐原派出所 慰問老翁的媳婦。 （台中市府提供）

    2025/07/04 05:30

    〔記者歐素美、蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原區發生七十五歲退休公立大學講師，疑先將孫子溺斃後，自己再墜樓身亡的憾事；白姓老翁的住處留有書信，表示「對不起太太，先將孫子帶走了」，警方表示，今天將報請檢察官相驗，追查釐清確切案情。

    留書「對不起太太 先將孫子帶走了」

    台中市政府社會局表示，男嬰爸爸生病，五月間將幼子交由男嬰的祖父母照顧，該戶家庭沒有經濟問題，也無通報與服務紀錄。

    住在白翁豐原住所附近的鄰居，昨天上午九點多聽到一聲巨響，發現白翁墜樓，警方獲報抵達，根據現場情況，排除白翁因外力因素墜樓死亡。警方勘查現場時，白妻返家，發現丈夫死亡，衝上樓進房查看，驚見十一個月大的孫子溺斃在浴缸中。

    據了解，白翁是南部一所知名大學退休講師，妻子也是退休公務員，二人的兒子與媳婦住在台中市神岡區，兒子因腸胃出問題，身體不適，白翁夫婦將孫子帶回家照顧，兒子也一度回家養病。

    兒子也一度回家養病 老夫妻相當勞累

    因老夫妻顧孫外還要照顧兒子，相當勞累，兩週前請兒子回自己家住，媳婦也回娘家住，未料昨天上午白妻到銀行辦事時，傳出憾事。

    白妻泣訴︰夫有高血壓等病 無其他異樣

    鄰居等人表示，白翁的兒子與媳婦感情不睦，兒子生病，又要顧孫，白翁曾抱怨很累、壓力很大。白妻泣訴，丈夫有高血壓等老人病，身體無其他異樣；白翁的兒子及媳婦面對父親與稚子死亡，均哀痛不已。

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