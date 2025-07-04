3女業務控下藥非禮 前台大名醫鄭文芳棄保潛逃

前台大婦產科名醫鄭文芳被控下藥非禮3名女業務，棄保潛逃被通緝。 （資料照）

2025/07/04 05:30

台北地院發布通緝

〔記者張文川／台北報導〕前台大醫院婦產科名醫鄭文芳，被控任職期間分別邀約三名金融保險業女業務員餐敘，藉機在酒中下藥，再帶至旅館性侵或猥褻，台北地檢署命他四十萬元交保，未限制出境，去年依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪起訴移審後，鄭卻屢傳未到庭，棄保潛逃出境，台北地院裁定沒收偵查時的四十萬元交保金，並發布通緝。

未限制出境 滯外不歸

鄭男二○二三年初被一名藥廠女業務控告下藥性侵，檢方依摩鐵監視器影像認為女方出入的步伐穩健，返家後傳訊息給鄭報平安，處分不起訴確定。但後來，又有三名金融保險業女業務員，指控遭鄭以相同手法於酒中下藥試圖非禮，而且並非只有自己受害，向立委范雲陳情，進而揭發鄭男惡行。

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檢方起訴指出，三女是在二○二○年五月至隔年四月間受害，其中一女指控，她原和鄭男約在居酒屋小酌，卻突然斷片，醒來發現自己躺在台大實驗室，嚇得奪門逃出，懷疑遭鄭強制猥褻；另一女則是在飯店房間驚醒，趁鄭男在浴室洗澡逃離。

還有一女也是在居酒屋與鄭小酌及介紹金融產品時，突感全身無力，鄭趁機出手非禮她的胸、臀等處，還想帶她離開，幸好友人趕來將她接走。北檢去年四月約談鄭男，訊後交保，綜合三女親身經歷及相關事證後認為，鄭在酒中下藥，有趁機性侵、猥褻被害人意圖，去年十一月將他起訴。北院法官今年三月傳喚鄭男未到庭，拘提無著，具保人也無法督促鄭到案，入出境紀錄顯示鄭已出境，滯留國外不歸，顯已逃匿，因此發布通緝。

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