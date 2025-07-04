疑遇投資黃金詐團 抵押房子 被騙千萬 豐原一家五口輕生

豐原一家五口疑遇投資黃金詐團，輕生陳屍在租處，家屬來招魂遇阻礙，開門請鎖匠。（記者廖耀東攝）

2025/07/04 05:30

〔記者歐素美、張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口，被發現陳屍在租處，檢警查出是一氧化碳中毒，應為輕生死亡；據了解，王家疑遇上投資黃金詐騙集團，被騙上千萬元，並疑將房子抵押約八百萬元，經濟拮据下找當舖和地下錢莊借貸，負債約五百萬元，受害金額及資金缺口恐二千萬元，近期討債公司多次上門催債。

陳屍在租處二樓 初判死亡兩天

王家小兒子的工廠主管，見王男曠職兩天、連繫不上，加上王近來心情不佳而報案，警方二日下午會同里長破門，驚見五人陳屍二樓同一房間，初判死亡兩天；台中地檢署指派主任檢察官吳錦龍、檢察官汪思翰與豐原警分局組成專案小組，調查是否有詐欺等犯罪，將解鎖死者手機追查。

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警方表示，六十二歲王男與六十三歲妻子，卅五歲大女兒、卅四歲二女兒、廿八歲小兒子的住所有四封書信，透露有財務問題。

與王妻同在宮廟服務的林姓男子，向台中市議員陳清龍投訴說，王家非單純欠債，王妻上月廿五日找上他求助，提及投資「金豆（重量小、體積宛如豆子）的黃金」遭詐騙，債主持續到夫妻經營的軍用品店恐嚇討債，「一切去了了」。

鄰居說，六月卅日有人到王家討債，七月二日當鋪人員牽走王家的汽機車，顯示王家已無力處理債務。台中市議員謝志忠表示，王妻曾向他求助，當時說被騙九百萬元；豐原警分局表示，未接獲王家報案，正進一步釐清調查。

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