量刑應審酌履行情形 非和解就從輕

「母子三屍案」凶手陳宏嘉稱願把繼承的農地賠償給死者家屬，法院據此從死刑改判無期徒刑，他卻委託獄友賣土地藏錢，還被獄友私吞售地價金。（資料照）

2025/07/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下「母子三屍命案」的凶手陳宏嘉，二度被法院判處死刑，高等法院台中分院更一審時，以他願意以繼承的農地賠償死者家屬，具悔意而改判無期徒刑，但實際上他可能有「藏錢」不賠之心。律師認為，犯後態度會影響量刑因子，但為了避免假意的賠償或和解，律師建議被害人向法官請求，被告確實有賠償的具體作為，或至少賠償一部分才能夠減刑，反之則不能減刑。

律師建議被害人加但書

此案於台中高分院更二審，從二度死刑改判無期徒刑的主要理由之一，是死者家屬雖拒絕與陳男和解，但陳男卻說，想把繼承自母親的不動產，全部賠償給死者家屬，顯示有悔意；不過，陳男控告賴姓獄友一案，卻又顯示他面對死者家屬將提出的民事損害賠償，可能有「藏錢」逃避賠償之心。

請繼續往下閱讀...

法界指出，類似「假意和解」，發現是被告騙法官時，往往已經判決確定，衍生「回頭太難」（改為重判）的困境，常見於詐欺刑案，不過，去年高等法院針對一起詐欺案，法官於判決書強調，量刑應審酌被告與被害人和解與履行的情形，來判斷是否從輕量刑，不是一律從輕。

法官於判決書提出一個原則，如果雙方和解，且被告全額賠償，從輕量刑幅度最大，和解但只給付一部分賠償，就以實際支付賠償的比例，決定從輕的幅度；至於和解之後，法院宣判之前，尚未支付任何賠償的被告，還要視狀況審酌，例如是否提出具體履行賠償方案、或只是隨口承諾要賠，來決定量刑輕重。

假和解獲輕判 被害人何辜

律師建議被害人向法官請求，依據上述判決書提出的原則，當作被告量刑參考，或是建請法官，等被告的賠償承諾，已有具體的行動，或賠償全部，或至少賠償一部分，再行言詞辯論終結或宣判，以避免上述「假意和解」，衍生對被害人不公平的現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法