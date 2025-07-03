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    首頁　>　社會

    獄友也藏錢？3屍凶手的賣地款 1550萬去向不明

    「母子三屍案」凶手陳宏嘉稱願把繼承的農地賠償給死者家屬，法院據此從死刑改判無期徒刑，他卻委託獄友賣土地藏錢，還被獄友私吞售地價金。（記者張瑞楨翻攝）

    「母子三屍案」凶手陳宏嘉稱願把繼承的農地賠償給死者家屬，法院據此從死刑改判無期徒刑，他卻委託獄友賣土地藏錢，還被獄友私吞售地價金。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/07/03 05:30

    稱多數錢財遭投資詐欺

    〔記者張瑞楨／台中報導〕「母子三屍命案」凶手陳宏嘉願賠償死家屬而逃死，陳男竟耍賴，委託賴姓獄友將陳所繼承的農地出售並「藏錢」，台中地檢署調查發現，賴男向陳男宣稱，售地所得一六七○萬餘元用於投資綠能公司，公司未來要上櫃，他還寫信給陳男「打預防針」，指陳男的親戚「覬覦那些財產，千萬不可簽文件給他們，很危險」，不料，法院審理時，他又說自己誤信投資詐欺被騙一千多萬元，售地價金中有一五五○萬餘元去向不明，或被賴男用於還債、買商品。

    上述一五五○萬餘元並未扣案，台中地方法院雖判決這筆錢沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，但法界指出，被陳宏嘉殺害的陳女與雙胞胎兒子，其家屬如果民事求償判賠勝訴，可以向檢方聲請執行發還，但此案如檢方並未查扣犯罪所得，要向賴男追徵價額，可能也很難，死者家屬要透過這項程序索得賠償，機會恐怕很低。

    不過，賴男已賠償（償還）陳男一二○萬元，死者家屬如提出民事損害賠償，有機會向陳男取得這一二○萬元賠償金。

    要凶手別把錢交給貪親戚

    判決書指出，賴男出獄後，為求陳男不要變卦，曾多次寫信給陳，指陳男的親戚覬覦農地，他已經找到完美「把錢藏好」方案，「可以閃過那些貪心的親戚」、「雖然還有廿多年（指陳男還要坐牢廿多年才能假釋），但我都有和你哥幫你做規劃，即使我們都不在了，我也會用法律保障你的權益」、「那些該你的，最後還是會回到你手上」；賴男甚至向陳男「劃大餅」，指公司成立後，「我會將你納入股東之一，這行業也算能長久經營」。

    出獄時存款只有一〇二元

    但檢方偵查卻發現，賴男出獄時存款甚少，售地所得匯入賴男的台新銀行帳戶之前，該帳戶僅有餘額一○二元，賴男卻宣稱，因陳男委託投資，他把賣地的錢都用於投資成立公司，他未來還要投資五千萬至一億元讓公司上櫃。台中地院審理時，賴男卻說，他被投資詐騙騙走一○三○萬元。

    檢方與法官發現，賴男除了把剩餘一二○萬元償還陳男之外，實際上，他把錢花在償還私人債務，還有請人代購球鞋、外套等商品，檢方並沒有查扣到其餘的一五五○萬餘元的犯罪所得，至於他宣稱被騙走一○三○萬元等說詞，法官認為難以採信，這些錢到底流向何方、是否另行藏匿？目前成謎待查。

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