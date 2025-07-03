母子3屍案凶手 願賠償逃死 賣地藏錢 獄友私吞1670萬

「母子三屍案」凶手陳宏嘉願意把繼承的農地賠償給死者家屬，法院從死刑改判無期徒刑，陳宏嘉卻委託獄友賣土地藏錢，獄友私吞售地的1670萬。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕二○一九年犯下震驚社會「母子三屍案」的男子陳宏嘉，懷疑兼職演鄉土戲養家的同居人陳女，與男客有曖昧，掐死陳女並悶死雙胞胎兒子，法院兩度判處死刑，去年改判無期徒刑定讞，理由之一是陳男願意以繼承的土地賠償死者家屬，但他卻委託賴姓獄友賣地「藏錢」規避賠償，卻被賴男侵占高達一六七○萬餘元的售地價金，台中地方法院依侵占罪判處賴男二年四月徒刑。

稱願賠死者家屬 改判無期定讞

無穩定工作、吃軟飯的陳宏嘉，當年先掐死陳女，再悶死十月大雙胞胎兒子，拿陳女的錢吃喝泡網咖，一、二審都判死，卻被最高法院發回，高等法院台中分院去年六月更一審，以他願意把繼承自母親的農地用於賠償死者家屬，顯示有悔意而改判無期徒刑，最高法院去年九月維持無期定讞，陳男最終逃死。

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獄友寄4萬即失聯 侵占罪判刑

判決書指出，賴姓獄友得知陳男面對民事求償，有意「藏錢」，二人約定由賴男代售農地並保管價金，再每月寄給陳男一萬元，賴男二○二二年四月出獄，當年七月售出農地，得款一六七四萬餘元，但他僅寄四萬元即失聯，陳男委託表哥等人，還是聯繫不到賴男，氣得在獄中委託律師提告。

賴男案發後償還陳男一二○萬元，他否認詐騙侵占，辯稱陳男委託「藏錢」與投資，他才會把錢拿去創業，檢方卻發現他把錢用於購物與償還債務等，台中地院判刑二年四月，未扣案犯罪所得一五五○萬餘元沒收，可上訴。

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