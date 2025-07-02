民間救護車 竟無照駕駛 撞死騎士

台北市發生民間救護車鳴笛闖紅燈撞擊機車事件，騎士傷重不治。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/02 05:30

〔記者姚岳宏、羅國嘉／綜合報導〕台北松山區昨天下午發生一起死亡車禍，一輛新北市民間救護車護送轉診病患途中，沿路闖紅燈雖然有鳴笛，卻與綠燈直行機車碰撞，六十歲黃姓男騎士一度受困車下，被救出時已無呼吸心跳，送醫傷重不治。警方到場，查出救護車駕駛廿三歲盧姓男子竟是無照駕駛，甚至從未考過駕照；警詢後，將盧依過失致死罪嫌移送。

警方調查，盧男為新北市三峽某民間救護車公司負責人，旗下有四名員工；盧稱，當時他在公司接到急件，由於員工都外出，他才親自開車出門運送病患，院方要求病患須在半小時內完成轉院，他才一路闖紅燈，對自己肇事感到後悔。警方在排除他酒駕後，已將全案函轉主管單位新北市衛生局調查後續民間救護車應負相關賠償責任。

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警方調查，盧男駕駛的民間救護車，昨下午二時許載送六十歲李姓男病患從國軍松山醫院，轉診到內湖三軍總醫院，鳴笛行經松山區三民路與富錦街口，由於闖紅燈，與綠燈直行的機車騎士黃男發生碰撞，消防局派員前往處理，將受困的黃男救出時，已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

據悉，死者黃男是水電工，昨天休假，特別從新北三重騎車到信義區去看八旬的老母親，卻遭遇橫禍；黃男家人都對事情來的太突然覺得無法接受，甚至不敢告訴老母這個噩耗。至於肇事的救護車僅車頭凹損，盧姓駕駛未受傷，救護車上的李姓男病患僅雙手擦挫傷，並無大礙；警方還在釐清車禍原因。

新北市衛生局專門委員楊時豪表示，該救護車公司二○二四年六月核准設立，肇事盧男領有EMT證書，登記為該公司救護人員，並未登記為救護車駕駛。依「救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法」第七條之規定，救護車駕駛人應領有職業駕駛執照，違反者依緊急醫療救護法第四十一條規定，最高可處五十萬元罰鍰，如情節重大者，得廢止救護車營業機構設立許可。

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