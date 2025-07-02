自由日日Shoot》專家︰委託第三方滲透測試與資安稽核

駭客潘男犯案手法。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/02 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕男子潘覺凡入侵消防局一一九報案系統，將全國各地的死亡等即時資訊，通報給殯葬業者「搶生意」。消防署表示，全台縣市廿二個消防局，除了台北市及新北市，一一九勤務指揮派遣系統是由消防署開發，管理及安全維護則是由各縣市消防局自行建置，像是設立防火牆、帳號控管等。

消防署︰定期清查使用者帳號

對於一一九系統遭駭，消防署建議，各地方縣市消防局應加強勤務指揮派遣系統的資訊安全，包括定期清查使用者帳號、一一九行動派遣平板應定期驗證、監控防火牆連線紀錄，如有異常狀況應即時處理、定期對伺服器進行資安檢測作業、定期檢查系統相關日誌記錄、強化雙重登入驗證機制、嚴加管控系統帳號密碼。

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消防業務相關人士說，以往發生案件資訊外流事件，都是有權限查看案件的人員，將相關訊息告訴殯葬業者，比如勤務指揮中心的執勤人員可看到案件內容，而各駐地的外勤人員，並沒有權限知道案件細節，僅知道簡單的類別，甚至沒辦法看到詳細資訊及個資等。

一名擁有資訊專業的消防官建議，可定期委託第三方進行滲透測試與資安稽核，模擬駭客入侵行為，找出可能的漏洞及風險；對於內部人員，應加強資安教育，避免帳號外洩或疏忽操作，以致漏洞擴大。

外部系統開發人員應嚴格控管

此外，對外部系統開發人員應嚴格控管與約束，以防止資安洩露，也可建立即時通報與應變機制，一旦偵測到異常流量或存取行為，能即刻阻斷入侵途徑並介入。

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