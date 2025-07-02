自由日日Shoot》119系統有漏洞 駭客用「爬蟲程式」破解／入侵4年 24小時助「搶屍」

男子潘覺凡入侵消防局一一九報案系統，再把救護案件通報合作的殯葬業者助他們賺「死人財」。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/02 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕消防署自二○一八年逐步更新全國一一九勤務指揮派遣系統的軟硬體設備，以提升救災救護的報案處理效率和即時派遣能力，未料系統出現漏洞，被駭客利用「爬蟲程式」破解，且入侵系統的時間長達四年，雖然消防署和高雄市消防局有所警覺，持續縮減公開揭露資訊及嚴格管制存取權限，仍未完全阻止駭客提取機密資訊。

一一九勤務指揮派遣系統整合話務接聽、案件受理、車輛派遣、案件管制及現場回報等多項功能，並結合電子地圖、行動派遣APP、民眾報案APP及電子車隊管理系統，讓消防署能夠即時掌握各縣市消防人員和車輛資源動態，迅速應對各類救災救護需求並進行即時派遣。

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檢調追查，駭客潘覺凡透過自寫的「爬蟲程式」，破解及侵入系統內網，將報案民眾、消防員、救護員回報的重傷、死亡或OHCA（到院前心肺功能停止）等資訊，全天二十四小時彙整到自己架設的網站，再把資訊提供給付費的殯葬業者，助他們先一步「搶屍」，爭取喪事服務機會。

高雄市消防局昨表示，目前高雄使用的一一九報案系統由中央建置而成，消防局將建議中央針對系統問題持續加強資訊安全，防範駭客攻擊；高市府已採取相關資安強化作為，確保系統使用安全，並定期辦理資安檢測，加強系統安全防護能力。

消防局表示，已採取資安強化作為，包括建置多層防護架構，採用防火牆、入侵偵測與防禦系統等設備，以確保內外網隔離與敏感資訊安全；未來也將透過使用者身分驗證與權限控管，依職責分層設置存取權限，確保系統使用安全，並定期辦理資安檢測，委託第三方資安廠商執行滲透測試與漏洞掃描，持續改善系統安全防護能力。

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