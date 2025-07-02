小心熟人偷拍！易因信任卸戒心 發現要保留證據

高雄市楠梓警分局提醒民眾，偷拍受害者往往因信任而卸下戒心，特別是進 入異性友人或伴侶的住處時，防範更不可少。圖為示意圖。（資料照）

2025/07/02 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕陳姓郵差在租屋處安裝針孔攝影機拍下與女網友的性愛影片，高雄地檢署依妨害秘密罪起訴；面對日益猖獗的偷拍問題，民眾除了在公共場所如旅館、廁所、試衣間保持警覺外，更應認知到「最危險的地方，往往是最熟悉的環境」，高雄市楠梓警分局提醒，受害者往往因信任而卸下戒心，特別是進入異性友人或伴侶的住處時，防範更不可少。

首先，進入陌生或非自己掌控的私人空間時，可主動環視環境，注意是否有不尋常的鏡頭孔洞，例如鏡面、煙霧偵測器、充電器、鬧鐘、電視遙控器等有無可疑裝置。可使用手機手電筒照射鏡面，觀察是否反射異常，也可下載針孔偵測App或紅外線感應工具檢查。

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其次，避免在不必要時換衣或使用浴室淋浴，如有必要，也可使用毛巾遮擋鏡面或遮蔽不必要的開口處；搭乘電扶梯時，也要注意後方是否有可疑人士無故接近，尤其持手提包、手機、行為鬼祟或無故靠近裙底等私密領域之人。

資深刑警提醒，民眾應提高自我保護意識，盡可能避免獨自前往不熟悉對象家中過夜，或應通知親友自己所在位置，以提高安全保障。

若發現疑似偷拍裝置，勿擅自拆除或破壞，最好立即報警，保留現場證據。楠梓警分局強調，偷拍行為不僅侵犯隱私，更已觸犯刑法，涉案者將面臨刑責，民眾勇於舉報，建立正確觀念與防範措施，才是保護自身隱私安全的根本之道。

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