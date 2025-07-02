郵差曾當老師 玩弄國中女 花錢換免關／硬碟還有主奴性契約 至少17少女遭權勢性交拍下

陳姓郵差疑偷拍岳母 、小姨子、補習班學生 性影像長達20年。 （翻攝臉書）

2025/07/02 05:30

陳男從19歲大學時就開始偷拍

〔記者黃佳琳、王捷／綜合報導〕陳姓郵差二TB的偷拍檔案是從陳十九歲、就讀東海大學時開始偷拍，時間橫跨廿多年，其中有十七名當時國一到國三少女，是陳當郵差前在台南補習班任職，利用權勢性交拍下，檔案內容如同黃子佼翻版，律師團呼籲被害者出面報案。

檔案如黃子佼翻版 律師籲被害者報案

陳男大學畢業後，二○一二年到台南某補習班任職，疑似以教師權勢，對補習班國中一年級至三年級的女學生多次猥褻、性侵。

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其中一名被害女學生家長提出告訴，根據判決，陳男看上補習班一名國中女生外形姣好，心生愛慕之餘竟動起歪腦筋，他用「大人的手法」擄獲少女芳心，並在補習班教室內，讓國中少女甘心發生性行為，若教室人太多不方便太張揚，陳男還會伸出狼爪在教室裡觸碰少女下體。

少女還趁爸媽出國時，偷偷帶陳男回家共度兩人小世界，陳男還寫信給女學生，示愛：「還記得我們在教室、辦公室的荒唐嗎？看到這裡，身體是否回想起被我撫弄的快感呢？」；直到少女父母發覺女兒異樣，報警後揪出陳男的惡行，但陳男卻花錢把少女父母擺平，用一百五十萬元換取台南高分院法官輕判他緩刑五年。

此外，陳男的硬碟裡，還發現有少女拍下「主奴契約」的照片，內容中呈現：「本人XXX立誓成為主人陳XX之奴隸，在此生中服從主人的命令，直至雙方厭煩，並獲主人同意解約為止。雙方條約第一條，主人擁有奴隸身體的所有權，第二條，奴隸有侍奉主人的義務…」；由於無法確認少女身分，相關案情仍待檢方追查。

陳轉職當郵差後，在高雄任職仍繼續在網路上找陌生女子性交，並趁機偷拍，二TB的偷拍性愛影像檔案，內容不只標註偷拍時間、被害人姓名、年齡，偷拍時間甚至有二○一○年以前。

光是在台南部分，共有十七名未成年的女學生疑似遭陳權勢性交，影像中不僅特寫被害女學生的臉部、性器官，有些被害人甚至不曉得自己被偷拍。

案情曝光後，由於被害人四散多個地檢署管轄權，且被害人不僅不曉得被偷拍，且有部分是弱勢、不敢出面報案，律師團考慮管轄權、犯案時間，希望最高檢察署能統籌，不應視為單一個案偵查、審理。

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