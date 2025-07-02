郵差偷拍20年 小三揭發 受害逾70人

陳姓郵差疑偷拍小三、岳母、小姨子、補習班學生性影像長達20年。（翻攝臉書、資料照）

2025/07/02 05:30

補習班學生、小三、岳母和小姨子疑都受害

〔記者黃佳琳、王捷、林志怡／綜合報導〕在中華郵政擔任郵務員的四十二歲陳姓男子，婚外情出軌後，被小三發現他的硬碟裡竟藏有二TB的性愛偷拍影片，除了小三被偷拍外，連岳母、小姨子和補習班學生都疑似受害，偷拍時間長達廿年，受害者超過七十人，高雄地檢署偵結後，先將陳男偷拍小三的部分依妨害秘密罪起訴，至於其他受害人部分則交由橋頭和台南地檢署偵辦。

硬碟裡藏有二TB性愛偷拍影片

檢方指出，家住台南的陳姓男子，曾任台南某補習班老師，後來考上中華郵政後，被分派至高雄擔任郵務員；陳男在高雄當郵差時，在楠梓區租屋，並頻上網結識女網友，無視自己已婚身分，與女網友發展出不倫戀。

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二○二二年間，陳男與女網友多次在楠梓租屋處、摩鐵等地嘿咻，他偷偷安裝針孔攝影機拍下兩人性愛影片存在硬碟，女網友某次拿錯拿到陳的硬碟，打開硬碟一看，發現除了自己被偷拍十三次外，硬碟裡竟還有大量偷拍影片，容量達二TB，被害人疑似還有陳男的岳母、小姨子以及補習班未成年的女學生，初估人數高達七十人。

女網友看到這麼多女生受害，偷偷把硬碟內容備份，沒想到陳男見拿不回硬碟，竟怒告女網友恐嚇、妨害電腦使用等罪，但檢方認定女網友目的是為了蒐證、揭露犯罪事實，並非無故竊取資料，偵結處分不起訴；而陳男妻子是職業軍人，得知老公出軌，不但沒跟陳男鬧翻，反而控告女網友侵害配偶權，目前仍在法院審理中。

小三控陳男從14歲到70歲都不放過

女網友拿備份硬碟向警方報案，直指陳男從十四歲到七十歲都不放過，且她從陳男硬碟裡發現的影片檔紀錄時間，偷拍時間長達廿年，行徑宛如「淫魔」；高雄地檢署偵查時，陳男僅坦承偷拍女網友的部分，至於其他性影像的來源一概否認。

由於無法確認偷拍影片裡的被害人身分，雄檢偵結後，先將偷拍女網友部分依妨害秘密罪起訴，至於女網友指控陳男也偷拍陳男岳母、小姨子、補習班學生的部分，因陳男的戶籍地點在台南、居住地點在高雄楠梓，因此將案件分別交由台南和橋頭地檢署接手偵辦。

中華郵政將陳男暫改派內勤工作

中華郵政公司表示，目前公司已暫停該員外勤工作，並將該名員工暫派內勤工作。

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