駭客破解119報案系統 截獲死傷情報 賣殯葬業者搶客

潘姓駭客侵入119報案系統，再把救護案件通報殯葬業者助他們搶生意。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/02 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕卅歲男子潘覺凡自學駭客技巧後，破解一一九報案系統，入侵截取全國各縣市的即時報案資料，發現有人OHCA（到院前心肺功能停）、死亡等情，第一時間把「情報」賣給與其合作的四家殯葬業者，助他們「搶生意」；檢調循線追出潘男涉案，逮捕後收押偵辦，四家業者與技術支援的兩名工程師，各諭知三萬至五十萬元不等交保。

潘嫌蒐集資料 年連線3千萬次

高雄市消防局於去年六至八月間，發覺一一九系統出現數次異常連線，進而發現駭客入侵。檢調獲報追查，潘男利用曾任民間EMT（救護技術員）的經驗，研究消防單位的派遣系統運作，再透過維運廠商的對外測試平台（DEMO機）蒐集資料，截取民眾報案時間、派遣分隊、案件類型、案發地址及座標等，每年連線多達三千萬次以上。

請繼續往下閱讀...

線上派遣搶禮儀生意 逮捕收押

潘再由自行架設的網頁，將緊急救護資訊提供給業者的廿四小時待命接收人員，業者一取得OHCA、死亡或重傷等資訊，立即線上派遣業務員前往搶客，每月可多獲五至十件生命禮儀服務，甚至有葬儀社比救護車更早抵達現場遞送名片。

依殯葬業不成文規定，只要發生非自然死亡案，第一家抵達的業者取得喪家處理後事的優先權，喪家若無熟悉的業者，通常會把親人的喪事交給先到場的業者處理，即使事後想換殯葬業者，也須付出數千到數萬元不等的「轉手費」，潘男每件抽取數千至數萬元不等報酬。

高雄市地檢署上月指揮高雄市調查處展開兩波搜索，帶回潘男、業者調查，潘承認涉案，但對犯行細節避重就輕，檢方聲押獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法