「喵喵」毒窟藏身中寮 竊占國有保育地

南投檢警於中寮鄉國有保育地破獲製毒工廠，四周樹林掩蔽、雜草雜生。（警方提供）

2025/07/01 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕國土藏毒窟！南投檢警去年在中寮鄉破獲製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品成品與半成品共計一八○公斤，市值達一．八億元，經向上追查，除逮捕楊姓幕後金主，赫然發現毒窟位於國有保育地，循線查獲竊占國有地出租工廠的張姓男子，瓦解該製毒集團。

揪出占地出租廠房者 瓦解製毒集團

南投縣警察局刑警大隊，去年獲報中寮鄉一處偏僻山區工寮淪為製毒工廠，經專案人員喬裝成登山客並出動空拍機蒐證監控後展開搜索，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品與半成品共一八○公斤及大量製毒器具，初估可製成六十萬包毒咖啡，市值一．八億元，並逮捕李姓等三名製毒師傅。

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警方專案小組事後會同財政部國產署中區分署人員實地勘查，發現該製毒工廠位於國有土地山坡地保育區，登記用途係農牧用地，不得任意開發或營利，卻遭張姓男子（四十三歲）「占地為王」鋪設道路、自建鐵皮屋、種植檳榔及龍眼樹，還出租作為製毒工廠，危害國人健康，更嚴重破壞國土資源。

警方今年三月先於台南市逮捕該製毒集團棏姓幕後金主（三十九歲），五月間查獲張姓男子，訊後依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送南投地檢署偵辦。其中楊嫌及三名製毒師傅已遭起訴，楊嫌仍羈押禁見；張男則因竊占國有地，另依涉及刑法竊佔罪偵辦中。

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