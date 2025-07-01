涉洩密靈骨塔詐團 網紅仙塔律師70萬交保

知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

2025/07/01 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，今年四月指揮刑事局等單位發動搜索，訊後將吳姓女主嫌聲押禁見獲准；經追查發現，知名網紅女律師「仙塔」李宜諪除涉洩漏偵查秘密外，還涉通知吳女友人將她名下豪車過戶以防止被檢警扣走，檢警昨搜索李宜諪等人住處、律師事務所，並約談李及律師趙浩程、蔡沅諭，訊後依洗錢、洩密諭令李七十萬元交保。

趙浩程涉洗錢50萬交保

至於趙浩程涉洗錢五十萬元交保，他與李女都限制出境出海，蔡則涉洩密十萬元交保。

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據了解，吳女等人合組靈骨塔詐欺集團，誘使至少六名被害人上當詐得逾億元，檢警今年四月間發動搜索，將吳女聲押禁見獲准，經追查發現，李宜諪除涉洩漏偵查秘密外，還涉通知吳女友人陳男處理吳女名下BMW名車，以防止被檢警扣走，趙則涉教導陳男如何應對檢警詢問，蔡則幫吳女男友辯護，卻將陪偵得知內容洩漏給陳男。

檢察官昨指揮刑事局、中山警分局，搜索三人住居所及辦公位置等五處所，並約談三人到案。

李宜諪是「言亭國際法律事務所」主持律師，由於她時常在臉書、IG等社群媒體發影片、文章，以通俗語言、文字分享法律知識、案例、實務經驗等，在臉書擁有十萬名追蹤者，IG更有廿二萬名粉絲，是知名的「網紅律師」。

特別的是，李宜諪每次在臉書發文時都會寫說：「每日一帖，直到我買下整棟律師樓」，另也曾錄影片向民眾分享遭遇詐騙後如何把錢討回來等實務經驗，未料昨日卻因涉嫌洩密而被約談。

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