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    嘉縣前議員邱銀海 詐助理費判6年半

    前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海詐領助理費案，一審判刑6年6月。（截取自嘉義縣議會網頁）

    前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海詐領助理費案，一審判刑6年6月。（截取自嘉義縣議會網頁）

    2025/07/01 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海被控任職議員期間，涉嫌詐領助理費九十萬餘元、非法掩埋事業廢棄物，及服務處被搜出具殺傷力霰彈，嘉義地院昨依犯貪污治罪條例等罪，判刑六年六月，褫奪公權四年。邱銀海回應說，已將詐領助理費九十萬餘元全都繳回，一審判刑太重，將上訴。

    判決指出，邱銀海（五十二歲）於二○一八年當選嘉縣議員後，遊說女兒邱女、陳姓女子及廖姓助理的母親林婦共三人充當人頭助理，自二○一八年十二月至二○二一年十一月間，從中詐領助理費、春節慰勞金等費用共九十萬餘元，除用以支應廖姓助理薪資及服務處費用，其他實際都由邱男提領花用。

    邱男因積欠龐大債務，亟需資金，二○二一年五月及七月間，提供中埔鄉深坑段、護生段承租農地，供非法廢棄物處理業者傾倒堆置及貯存廢棄物，因回填土地廢棄物發出惡臭，流出污水，引發村民向環保局及檢方檢舉，依違反廢棄物清理法起訴。

    檢警於二○二一年十一月前往邱男服務處搜索時，共查獲制式、非制式霰彈廿八顆，具有殺傷力，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

    法院指出，邱男身為民意代表，本應廉潔自持，恪遵法令，為民表率，竟以「浮報助理薪資」方式，非法詐領助理補助費，惟其於偵查中即坦承犯行，並繳回犯罪所得九十萬餘元，應依貪污治罪條例規定減刑，判刑三年八月，褫奪公權四年；犯非法處理廢棄物罪分別判刑二年二月、二年六月；又犯非法寄藏子彈罪，判刑一年，併科罰金六萬元，可易服勞役。應執行有期徒刑六年六月。

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