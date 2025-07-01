截電行動 攔阻近億元詐騙╱女首腦持假金 測車手忠誠度

霹靂小組與幹員們攻堅逮人時，詐 團成員大吃一驚。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/07/01 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北檢警啟動截電行動，截斷詐團電信控房命脈的人頭SIM卡，到新北、桃園、高雄、屏東，查獲林姓女子為首的十九人假投資詐騙集團；警方查出林女將腦筋動到街友、邊緣人身上，讓他們申報手機門號，以三千元收購後，再以二、三倍價格轉賣柬埔寨、台灣詐團，大量生成LINE假帳號或商用帳號群組、詐騙牟利。

警方發現，林女招募新手時，為免黑吃黑，以假鈔、假黃金測試車手忠誠度，另外，也發現詐團有一「御用美編」陳姓女子，她曾多次前往柬埔寨觀摩詐團產業鏈，返台擔任控房首腦，架設假投資網站，以「兼職賺外快」等看似無害的標語，招攬不特定邊緣人加入詐團擔任車手。

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而陳女也製作假投資廣告圖文及宣傳影片，以中央廚房型態輸出，集團成員只要提供文字、照片，陳嫌旗下美編群，就會快速製作詐騙宣傳圖卡，每單張收取十五元泰達幣、每段短片收取廿五元泰達幣，每月收取上千元泰達幣，成為詐團的文宣中心及招募被害人關鍵部門。

新北市警局刑大偵七隊分析也發現詐團以「低風險、高獲利」吸引被害人，詐團教戰守則中，還要求旗下面交車手，收取被害人現金時，必須攜帶水果、烏魚子等高級伴手禮贈予被害人，降低戒心取得信任。

架小天車吊掛餐點仍被搗破

幹員及霹靂小組荷槍實彈到高雄市、屏東縣等地查獲居住豪宅、出入豪車的張姓首腦等三人，發現控房集團租用大寮透天厝當據點，把機房設置在四樓規避、拖延警方查緝、爭取滅證時間，還在四樓架設小天車，垂降至一樓領取外送餐點，躲避查緝，仍被警方瓦解逮回。

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