常因工作吵架 黑貓女司機 刺死男同事

黑貓宅急便徐姓女司機持刀 砍死陳姓男同事被送辦。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/07/01 05:30

徐女殺人當場被逮 辯稱不清楚為何殺人 被送辦

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口區昨驚傳命案，統一速達（黑貓宅急便）林口營業所女物流司機徐羽青一早八時許，持刀在公司口，見素有嫌隙的陳姓男同事出現，上前伏擊壓制在地，隨即掏出銳利摺疊刀，刺向陳男胸部、頸部，造成他失血過多致死，徐女殺人後，當場被逮，她辯稱不清楚為何殺人，警方昨依殺人罪嫌將徐女移送新北地檢署送辦。

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陳男同事昨透露，徐羽青有弄髒副駕駛座、理貨區的惡習，陳男上週將徐女製造的垃圾堆PO上群組，質問難道都要我清，徐女自認遭公審，疑懷恨埋下殺機。

據了解，昨上午八時許，卅六歲徐羽青見四十一歲陳男現身，衝上前將他壓制在地，徐女隨即掏出一把折疊刀刺殺陳男左胸頸部、左胸口，陳男死命掙脫後逃到一旁車頭坐下，目擊民眾連聲喝止、報案；消防人員到場後，發現他已失去生命徵象，緊急送醫仍回天乏術，警方當場逮捕徐女、帶回偵訊。

院方初判診斷，發現陳姓死者左胸、頸部兩道長約七公分穿刺傷，失血過多休克致死；警方查訪案發物流，同事透露，徐女任職約十年，陳男任職約三年，因兩人共用車輛，時常因工作分配及徐女常丟棄大量垃圾在副駕駛座下方而發生爭吵。

死者陳男育有兩子 是位慈父

陳姓死者育有兩子，是位慈父，日前才全家慶祝長子高中畢業，家屬得知噩耗都難掩哀痛；陳妻昨到分局製作筆錄時哭紅了雙眼，她受訪時說，平日都是他載小孩上課，昨天因趕時間，由她搭載，全家剛出國，是第一次也是最後一次，丈夫不太會講話、有苦自己吞，她與兩名愛子都無法接受凶手奪走丈夫性命。

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