警專區隊長騙成功嶺哨兵 帶女學生會男友

民眾爆料，有警專幹部私下帶役男女 友，騙過安檢哨兵進入營區約會。圖中人物與新聞事件無關。（記者陳建志攝）

2025/07/01 05:30

嚴重違反紀律 警專：歸建消防署 建議記過以上處分

〔記者陳建志、陸運鋒／綜合報導〕警專、警大畢業生正在成功嶺替代役訓練班接受二六六梯次替代役基礎訓練，不過有民眾向本報投訴，一名警專顏姓區隊長，上月廿六日下午，利用職權之便，謊稱張姓警專女學生是警職英文老師，騙過成功嶺大門安檢哨兵進入營區，私自在辦公室與受到禁假處分的陳姓役男幽會三小時，還違規使用手機，除不滿僅通報警專卻未移送司法偵辦，也質疑成功嶺哨兵安檢形同虛設，對此相關單位回應已進行相關究責及處分。

請繼續往下閱讀...

民眾爆料表示，陳姓警專畢業生（四十二期消防安全科）上月廿三日進入成功嶺替代役訓練班，接受警校生替代役基礎訓練，陳男因故受禁假處分，其同樣就讀警專的張姓女友因擔心、想念，要求警專派遣到成功嶺的顏姓區隊長載她進營區。

民眾表示，顏姓區隊長答應張女的要求，上月廿六日下午二點開車載她進入成功嶺營區，並在營區門口誆騙安檢哨兵指張女是警職英文老師，讓她進入營區。並讓原本應該在教室上EMT初期救護課程的陳姓役男以校方「約談」名義讓他離開教室，再將他們帶入專門辦公室休息。

爆料民眾表示，顏姓區隊長接著離開辦公室，為陳、張情侶檔製造約會環境，二人在辦公室內大啖點心、飲料，並違反規定使用手機，直到下午五點陳男才回教室上課，接著顏區隊長再私下將張女載離成功嶺營區。

民眾不滿表示，顏姓區隊長是警專幹部，卻帶頭違反成功嶺營區規定，以特權的方式，將未經許可人員私自帶入營區，還在營區內幽會，影響受訓役男上課進度及學習，但事後替代役訓練中心僅通報警專行政懲處，欺矇哨兵等行為卻未移送司法單位調查。

成功嶺替代役訓練中心執行秘書黃英倫表示，因陳姓役男被禁假心情低落，張姓女友得知後請顏姓區隊長帶她進營區開導，兩人碰面約二個多小時，不過當時是在區隊長辦公室，有人員進進出出，非只有他們兩個人，也沒有在裡面吃吃喝喝，不過顏姓區隊長私自帶人進營區，事先未經過報備已經違反規定，當天得知已通知警專進行懲處。

陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將則表示，經調查當天衛哨有查驗顏姓區隊長進出營區的公文書，但他謊稱女子是英文老師要進入營區上課，因非軍人身分，已通知警專追究相關責任，未來衛哨查驗身分也會更仔細。

陸軍十軍團 通知警專追究責任

警專昨指出，顏姓代理區隊長已嚴重違反本校紀律要求，將立即陳報歸建消防署，並建議核予記過以上處分，同時檢討本校駐班人員派遣官長責任。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法