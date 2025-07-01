鬼澤古道急流區翻船 三度自救失敗／基隆長庚陽光男醫 新竹五峰泛舟溺斃

廖育唯醫師6月29日在新竹縣 五峰鄉泛舟溺斃。（記者俞肇 福翻攝自基隆長庚醫院官網） 搜救人員昨在上坪溪上游、 鬼澤古道下方急流區尋獲廖男 遺體。 （記者黃美珠翻攝）

2025/07/01 05:30

廖育唯是直腸肛門科醫師

〔記者黃美珠、俞肇福／綜合報導〕新竹縣五峰鄉上坪溪上游、鬼澤古道下方急流區水域前天（六月廿九日）驚傳基隆長庚醫院卅八歲直腸肛門科醫師廖育唯，偕友泛舟卻遇到暗流，落水後儘管多次試圖自救，最後仍不幸溺斃。廖醫師是熱愛戶外運動的「陽光男」，同仁聞訊感到不捨，稱讚他是一名好醫師，沒想到卻因為熱愛戶外運動，年輕生命就此殞落，令人惋惜。

穿救生衣自救 卻遭暗流吞噬

新竹縣政府消防局表示，廖男前天早上八點廿分，跟六名朋友從五峰鄉清泉部落下水出發，預計於和平部落鐵線橋上岸，全程約九公里，廖男是第六艘出發的獨木舟。不料廖男行經上坪溪上游、鬼澤古道下游的急流區時翻船，雖三度嘗試翻正獨木舟但都沒有成功，且因身穿救生衣，最後選擇跟船分離以自救，但沒想到卻被下游一處「大石間的水下開口」產生的暗流吸入。

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有人丟拋繩袋 廖沒抓到

同行友人報案求救外，有人試圖丟擲拋繩袋營救，但廖男始終無法成功抓取。廖男被吸入暗流後，搜救人員也在水下出水口處附近潛水搜尋，直到事發點下游約二百公尺的淺灘才發現已經失去呼吸心跳的廖男，經緊急做CPR搶救依舊回天乏術。

由於現場場地勢險峻，救援路徑還是條垂直高差近二百公尺的陡峭獵徑，期間又逢大雨，以致搶救人員合力架設繩索，在事發當天下午三點半，終於把廖男從溪谷搬運回到路面，交由警方和家屬處理。

不幸溺斃的廖育唯，是基隆長庚醫院直腸肛門科醫師，從長庚大學中醫學系及醫學雙主修畢業後，分別在林口長庚、嘉義長庚及基隆長庚任職。

廖育唯的同事聽聞這起意外相當震驚，還有人哽咽地說不出話來；同事說，廖育唯是一位好醫師，很替病人著想，平時熱愛戶外運動，堪稱「陽光男」，不料被湍急的溪水往下游沖走而喪命，令人感慨。

學術表現傑出 也是好醫師

基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，廖育唯在醫院服務多年，照顧病患無微不至，在學術專業上也有傑出表現，深獲好評。他說，廖育唯的過世對院方和病患都是莫大的損失，院方會安排其他同仁，給予廖醫師的病人最好的醫療照顧，並對家屬盡最大的關懷，也提醒所有同仁院外活動一定要注意自身安全。

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