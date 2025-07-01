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    截電行動斷通信網 攔阻近億元詐騙 逮231詐團成員

    新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。（警方提供）

    新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。（警方提供）

    2025/07/01 05:30

    檢警首度掃蕩詐團電信「控房」

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北檢警昨發布國內首度掃蕩詐團電信「控房」的「截電行動」成果，緝獲四十七名控房成員、廿六名機房手、一百五十八名SIM卡商、收水、面交車手等詐團成員，其中林姓、陳姓兩名首腦還是女性，受害民眾財損高達上百億元，警方共查扣不法所得現金一千兩百廿六萬元、近三百支手機、九百十一張SIM卡等贓證物，瓦解詐團犯案電信網絡及詐騙LINE等帳號，將持續追查上游集團。

    新北市警察局年初執行「斬金行動」，斬斷詐團出金網絡，發現詐團以小額獲利出金，誘使被害人持續投入財物，當被害人投入大筆金額，詐團則要被害人面交現金給假「理財專員」，並由詐團「控房」人員連繫被害人約定面交地點，被害人交給假「理財專員」的面交車手，遭受鉅額損失。

    逾兩千人受害 財損超過百億元

    警方彙整詐騙案件被害人筆錄，過濾詐團「控房」人員門號，報請新北地檢署指揮偵辦，查出詐團「控房」集團遍布全台，聯手詐團共同行詐；警方在截電行動中，共過濾出兩千六百七十四名遭詐騙被害人、財損高達一百零九億餘萬元，檢警亡羊補牢，電訪七百五十六名潛在被害人，及時阻詐九千六百五十萬元。

    新北市警察局局長廖訓誠表示，截電行動針對詐團聯繫被害人的電信網絡全面打擊，呼籲民眾務必留意電話行銷投資、面交入金投資及代辦手機等詐團、控房三大詐騙手法，避免遭詐或淪為詐團成員。

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