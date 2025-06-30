弒母衝出家門 反問警怎麼死的⋯彰化吸毒女自稱法官助理 被逮痛哭

涉嫌弒母的周女在台中逢甲商圈被警方壓制逮捕。（民眾提供）

2025/06/30 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉王功地區發生一起逆倫悲劇！四十二歲周姓女子疑因吸毒後精神不穩，與同住的六十六歲母親爆發激烈爭執，涉嫌持刀攻擊母親頸部並以鈍器重擊，造成母親當場死亡。周女犯案後逃往台中，檢警在凶案住家二樓房間找到凶刀，循線趕往台中將她逮捕，檢方已依涉殺人罪嫌聲押獲准。

檢依涉殺人罪嫌聲押獲准

此命案發生廿一日晚間，前天於地方傳出。據悉，廿一日晚間八點警方與消防獲報後派員到場，發現周母已經失去生命徵象，倒臥在樓梯間，現場有一根斷裂的掃把，疑曾發生打鬥，同住的三女兒周女失去蹤影，不排除涉案，立即打電話給她告知「妳媽媽死了」，周女僅回「怎麼死的…」隨即失聯，警方立即調閱沿線監視器追查，在台中將她追查到案。

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周女在家中排行老三，疑患有精神相關疾病，平時由母親照顧，周女案發前幾天曾抱著棉被在馬路上胡言亂語，案發當天下午五點多，鄰居曾聽到爭吵聲，不久見周女神色慌張衝出家門，開車到台中市逢甲商圈躲藏。大女兒當晚聯繫母親聯繫不上，回家探視，一開門就看見母親倒在地上，已經沒有呼吸心跳，趕緊向芳苑警分局王功派出所報案。

警方鎖定周女涉案後，在二樓房間內找到一把凶刀，調閱監視器發現她已離開彰化，出現在台中逢甲商圈。多名員警前往攔車，壓制過程中她先是自稱「法官助理」，隨後崩潰痛哭，語無倫次。檢方相驗發現，死者頸部十處淺刀傷、頭部有致命鈍器傷，周女涉嫌重大，依殺人罪嫌向彰化地院聲請羈押獲准。

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涉嫌弒母的周女在台中逢甲商圈被警方壓制逮捕。（翻攝自「記者爆料網」）

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