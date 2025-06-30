曾有台女遭詐 我與英國合作查扣失款

近年國際詐騙案件頻傳，刑事局指出，若成功追查到資金流向與已掌握涉案人士身分，各國執法機關接獲通報後，多半樂於提供協助。（資料照）

2025/06/30 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕近年國際詐騙案件頻傳，受害者常面臨資金被跨國轉匯、求償困難的窘境，刑事局指出，若成功追查到資金流向與已掌握涉案人士身分，各國執法機關接獲通報後，多半樂於提供協助，受害者有機會追回損失，曾有名台灣女子在國外被詐騙，當時查到款項轉匯到英國，與英國警察及司法部門合作查扣詐騙者帳戶，保住被害人的失款。

刑事局表示，詐騙集團常透過層層轉帳方式將贓款匯往多個國家，增加追查難度，但一旦掌握資金流向並通報當地司法機關，就有機會在帳戶扣押資金，曾有台灣女子在國外被詐騙，款項流到英國，英國協助將詐騙者的帳戶扣住，但要求被害人要出庭，當時同仁把狀況告訴被害人，讓她評估是否去一趟。

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刑事局進一步解釋，各國執法單位普遍對詐騙案具同理心，也願配合協助追訴，但追回款項的程序不簡單，即便資金成功凍結，當地法院仍會要求被害人親自到場作證，以證明身分及實際遭詐的過程，這是為確保返還資金的對象正確無誤，並符合當地司法制度的行政規定，我方也可協助被害人提出請求，協調後續法律程序。

一名刑事局資深警官指出，國際追訴的成敗關鍵在於是否能查出詐騙者或資金所在，若兩者皆有線索，基於保障受害人角度，相信大多數司法機關會願意協助，但被害人仍需配合完成當地的行政與法律程序，才能真正取回失款，對於受害者而言，雖曠日廢時，但只要正當程序到位，追回資金並非不可能。

我國針對詐騙案，與不少國家執法單位均保持司法互助關係，例如，今年五月間，台中地檢署即與美國執法單位合作，成功破獲一宗涉案洗錢金額超過一億元的台美跨境金融詐騙案，並逮捕台籍關鍵嫌疑人，雙方即是透過台美司法互助協定，進行調查取證，及證物移交程序。

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