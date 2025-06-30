台女印度邂逅暖男遭盜刷》刑事局：出國遇詐 可求助駐外辦事處

近年國際詐騙案件頻傳，刑事局指出，若成功追查到資金流向與已掌握涉案人士身分，各國執法機關接獲通報後，多半樂於提供協助。（資料照）

2025/06/30 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕三十多歲女子小洛到印度獨自旅遊，被印度假暖男搭訕而展開旅遊戀情，竟遇詐被盜刷，小洛跨國緝凶，討回遭盜刷的十萬新台幣；國人在國外遭詐騙情事層出不窮，但多數認為在國外發生，追緝難度高，幾乎都自認倒楣，摸摸鼻子認賠、不報案，刑事警察局指出，民眾旅遊時遇詐騙時，可尋求我國駐外辦事處協助，如已掌握嫌犯身分，案件偵辦將相對簡單，成功挽回損失的機率也更高。

據刑事局統計，近五年境外查獲詐騙案件前三名國家依序為馬來西亞三件、印尼二件、泰國二件，不少遭詐騙的被害人可能考量即使提告，款項是否能追回？或追回的金額是否值得付出時間和精力？這與在國內遭詐騙，但被害人不報案的原因類似，認為找回機率渺茫、工作繁忙無法出庭等。

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刑事局國際科偵一隊隊長張詔雄指出，國人在海外發生被詐騙、權益受損等狀況時，可尋求我國駐外辦事處的協助，辦事處內通常會有外交部人員，部分地點也可能有法務部人員，我國目前在全球設有十六處警察聯絡官派駐點，這些在當地的辦事處都能提供必要的協助。

張詔雄說明，首先需確認發生的事件是否構成犯罪行為，接著案件的管轄權通常屬於犯罪行為發生的當地國家，如若在印度被騙，印度當地警方就擁有管轄權，可偵辦此案，若當地警方願意偵辦案件，我國相關單位（例如國際刑警科）都可提供相關資料給他們。

張詔雄表示，若已知詐騙犯的身分，將能省去尋找犯嫌的流程，使案件偵辦相對簡單，也更有機會進行。

刑事局強調，國際刑警科會透過案件與世界各國警方建立並維持良好關係，以便在需要時能更順利地請求他們協助；雖然我國會協助聯繫當地警方，但針對需要由當地司法單位進行偵查、起訴案件，依多數國家的法律規定，不能只憑我方傳遞的資訊就據以立案，多會規範受害人（或訴訟代理人）親自到當地報案，受害人到當地報案的好處是，當地警方會更清楚如何調查，至於駐外辦事處也多會盡量協助受害人在當地國完成報案程序。

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