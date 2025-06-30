專家：培養男女不同情境因應之道

不當追求最常發生於同事、鄰居等彼此認識的場域，圖為黃男跟蹤尾隨女鄰居二年，被南投地院判拘役四十日。 （民眾提供）

2025/06/30 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕跟蹤騷擾防制法施行三年，出現女性加害人、男性被害人都增加的趨勢，不過，性別平等專家與專責跟騷法的警官都建議平常心視之，男女都一樣有愛憎，學校與家庭的兩性教育應一視同仁，不應對女孩特別對待，過度規範與教育，恐成為另一種歧視，與其背誦法律條文，不如培養年輕男女，遇到各種不同情境的因應之道。

野百合社會工作師事務所負責社工師、性平專家翁慧真舉例說，男女情侶分手，男方欠女方錢，女方尾隨盯梢要債，極可能被視為「性與性別」有關，觸犯跟蹤騷擾罪，另外，女性也會愛慕，苦苦追求卻不得，該怎麼辦？學校或家庭教育，要教導的是不同情境的處理之道，委託第三人討債？該不該放手，轉個彎世界更遼闊？學習培養這些情境的應對，比背法條更重要。

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實務經驗豐富的台中市警察局婦幼警察隊偵防組長李振榮說，男性被害人與女性加害人皆增加的趨勢，或許有違社會刻板印象，但實情應是許多男性面對跟蹤騷擾，愈來愈勇於捍衛自我權利，不再忍受而報案，也就是觸法的「黑數」減少，他建議大眾以兩性平權的平常心看待。

中市警察局婦幼隊副隊長李翠娥則認為，女性也有愛恨，警方在宣傳跟騷法，或受理報案時，一再要求基層員警不論性別、同等對待，偵查時更不能有性別歧視，她建議家庭與學校教育，打破男女的刻板印象，以性別平等觀念教育男女，要懂得保護自己，也不要有不當追求等行為，這才是推廣兩性平權、降低跟騷法犯罪之道。

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