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    首頁　>　社會

    犯跟騷法最多是 分手勾勾纏的前任

    違反跟騷法比例最高的是夫妻、情侶分手或情感糾紛，衍生的通訊騷擾，圖為宜蘭縣張男，狂打電話騷擾並盯梢逼前妻復合被逮畫面。（記者蔡昀容翻攝）

    違反跟騷法比例最高的是夫妻、情侶分手或情感糾紛，衍生的通訊騷擾，圖為宜蘭縣張男，狂打電話騷擾並盯梢逼前妻復合被逮畫面。（記者蔡昀容翻攝）

    2025/06/30 05:30

    其次是不當追求 和假借跟騷誣告濫訴

    〔記者張瑞楨／專題報導〕台中市警察局婦幼警察隊統計，違反跟蹤騷擾防制法的樣態，最多的是情侶分手衍生的通訊騷擾與跟蹤尾隨，其次是男女彼此認識的不當追求，但也有少數鄰居或同事之間，與「性或性別」無關的恩怨，卻以跟蹤騷擾罪濫訴案例。

    台中市某社區男女居民相處不睦，女居民控告男鄰居跟蹤騷擾罪，「我搭電梯，他也搭電梯，哪有那麼巧？」，檢方卻認為，同社區相遇實屬正常而不起訴。

    新竹某社區的范女，控告鄰居傅男跟蹤騷擾罪，理由是兩人常於社區相遇，新竹地檢署不起訴後，傅男反控誣告罪，新竹地院則認為兩人常相遇，並非范女捏造，判決無罪。

    跟騷法的各種樣態，中市警局婦幼隊統計，監視觀察行蹤、盯梢尾隨與通訊騷擾的比例最高，且又以情侶分手或感情糾紛，引發的通訊騷擾最多，至於不當追求，則以雙方都認識的比例最高，例如男女同事，台中市林男瘋狂追求女同事，被公司炒魷魚當天，他竟跪於公司大門前，在地上刻女同事名字，台中地院今年五月判刑三月。

    至於偶遇而一見鍾情，猛追陌生人的案例，婦幼隊統計顯示比例不到一成，例如林男前年偶遇一名女大學生，他驚為天人，多次在校門前守候尾隨，去年一月期末考時還強攔對方，引發女學生恐懼，台中地院判處拘役四十日。

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