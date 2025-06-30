打擊情敵、報復舊愛／跟騷法施 行3年 女加害人增多

「不當追求」案例，最特殊的是女清潔工盯梢尾隨帥醫師，被判罰兩萬，再判拘役30日。 （資料照）

2025/06/30 05:30

〔記者張瑞楨／專題報導〕二○二二年六月上路的「跟蹤騷擾防制法」施行已三年，有一現象值得重視，女性加害人的人數有增加趨勢，顛覆社會的刻板印象，再從法院判決的個案觀之，男性觸法動機，多數是「追求」或「不願分手」，女性則是在上述兩項之外，更不乏「打擊情敵」、「報復前男友」案例。

內政部統計，違反跟蹤騷擾防制法件數有下降趨勢，去年（二○二四年）二八○六件，比前年（二○二三年）減少五十七件，降幅約二％，去年女性被害人二四二七人，也比前年減少九十四人，減幅三．七％；男性去年三七九人受害，竟比前年增加卅七人，增幅十．八％，去年女性加害人為五二六人，也比前年增加五十一人，增加十四．五％。

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上述統計顯示部分女性愈來愈勇於主動追求，卻也因「追得過火」，或「打擊情敵」、「報復前男友」而觸法。

類似「打擊情敵」，台北地方法院今年六月有一判決，蕭女發現前男友與丘女交往，狂打電話威脅丘女「要妳好看」，法官判刑二月。

女清潔工追帥醫 判罰兩萬再判拘

至於「追得過火」，最特殊的是林姓女清潔工，對一名帥氣男醫師傾心，守候、傳訊息長達五年，台中地院前年依跟騷法判罰金二萬元，核發保護令給帥男醫，林女去年又尾隨帥男醫，法官加重判處拘役卅日。

台中地院今年六月亦有「追得過火」判決，鄭女九年前與女同事分手，時隔約七年後，竟跑到女同事老家盯梢，被監視器拍到十一次而判刑五月。

女粉絲騷擾女歌星 判刑、驅逐出境

另一頗知名個案，是一位女歌星被新加坡劉姓女粉絲騷擾，劉女二○二三年起頻繁從新加坡傳訊息給歌星，包括「這輩子休想甩掉我」，今年二月搭機到台灣，於高鐵車站堵人，新北地院今年六月判刑六月並驅逐出境。

「報復前男友」部分，花蓮地方法院今年四月有一起個案，何姓女子與擔任消防員的男友因感情糾紛，竟用假名寫信給消防署長，指控前男友犯下性侵害重罪，被判處三月徒刑。

台南地方法院今年六月有一起「追得過火」判例，來自香港的古姓女子追求一名台灣女子，猛打電話、送花束與寫著「老婆，好久不見」的卡片，法官判處拘役四十日。

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