印度邂逅暖男竟是詐騙慣犯 台女遭盜刷 跨國緝凶追回

印度男子阿光欺騙台灣女子小洛，並偷信用卡盜刷。（民眾提供）

2025/06/30 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市卅多歲女子小洛，今年四月獨自赴印度旅遊，遇見印度男子阿光搭訕並展開旅遊戀情；期間小洛多張信用卡遭盜刷，阿光否認涉案。回台後，小洛發現部分盜刷款項竟出現在兩人用餐的餐廳，小洛不甘心「人財兩失」，於是展開跨國緝凶，甚至還寄信求助印度總理，最後印度警方逮捕阿光，小洛成功討回遭盜刷約十萬新台幣。

多張信用卡遭盜刷 不甘心人財兩失

小洛受訪表示，到印度獨旅時，在火車上遇到印度男子阿光搭訕，阿光介紹自己是警察，並指願意請假陪同當導遊，在阿光貼心陪伴下，兩人漸有曖昧情愫，後續小洛發現有幾張信用卡出現異常消費，甚至有信用卡莫名遺失，雖一度懷疑阿光涉案，對方堅決否認，也表現得十分關心與無辜，因此放下戒心，繼續與對方同行。

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小洛說，五月返台後，查閱帳單才驚覺，多筆被盜刷紀錄出現在兩人曾一同用餐的餐廳及去過的店家，這才意識到整起事件疑點重重，她因此透過在印度友人協助在當地報案，甚至寄電子郵件到印度總理信箱、聯繫印度駐台辦事處、請託外交部協助。

透過友人報案 還寄信求助印度總理

小洛還找到阿光的臉書，把阿光所作所為寫下來翻成印度語，廣發給他的親朋好友，隨後有阿光臉書好友私訊她，指阿光是詐騙慣犯；不知是否寫信求助印度總理發生了作用，小洛在六月竟收到印度警方的聯絡，指已抓到阿光，要求阿光返還信用卡盜刷的十萬新台幣，她已在六月五日收到款項。

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