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    暴打女牙醫 竹聯大哥2人收押

    竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧被收押。 （資料照）

    竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧被收押。 （資料照）

    2025/06/29 05:30

    有反覆恐嚇取財之虞

    〔記者林嘉東／台北報導〕檢警偵辦台北市沈姓女牙醫師遭暴打案，查出全案是「地球村美日語補習班」負責人陳中義涉嫌委託竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧及其手下等人所為，台北地檢署廿六日搜索、拘提夏、陳等六人到案，認定夏男與他的小弟周文瀚，有反覆實施恐嚇取財之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另諭知陳中義二百萬元交保及限制出境、出海。

    地球村老闆兩百萬交保 律師閻道至十萬交保

    此外，律師閻道至為同案被告，獲十萬元交保，靜安會成員徐若修、連國翔各八萬元、五萬元交保，三人均限制出境、出海。

    陳中義被控向沈女借款一千五百萬元後拒還，還涉嫌威逼沈女返還陳當初拿出來抵押的房產權狀；沈女不配合，陳竟涉嫌找人向她施壓，施壓也不成，就找黑道唆使小弟毆打沈女。

    台北市警松山分局與北市刑警大隊組成專案小組，蒐證後鎖定陳男找竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧、夏的小弟周文瀚、徐若修、連國翔涉案，同時找律師閻道至提供相關法律諮詢。

    警方廿六日拘提陳男等六人，陳中義辯稱，僅委託友人協商與沈女的債務；夏稱，陳委託他處理債務，他從未恐嚇女牙醫，不認識打沈女的周子鈞，也沒教唆打人。

    檢方認為，夏男在周文瀚與沈女協商債務不成後，涉教唆周子鈞（已在押）教訓沈女，聲押禁見夏、周二人獲准，另諭知陳中義二百萬元交保及限制出境、出海；徐、連二人有參與但非核心涉案人物，以及律師閻道至，各予交保候傳。

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