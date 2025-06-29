恐怖男 愛不到刺傷她／焚車滅證 自己淪火球

員警發現陳姓貨車司機燒傷自己還摔下山溝，電請消防人員將他救出。（民眾提供）

2025/06/29 05:30

〔記者王捷／台南報導〕一名陳姓貨車司機，疑似愛慕位於台南市北區一家彩券行的于姓女店員，表達好感後，發覺傳給對方訊息已讀不回，日前竟闖入店內連刺于女數刀及痛毆後，逃至山區焚車焚車滅證，不慎引火自燒，跳下山溝自救時，將自己摔得多處骨折、奄奄一息，警方找到他送醫，目前還在加護病房觀察。

非單身仍常光顧彩券行

警方調查，五十多歲陳男疑喜歡四十多歲的于女，雖然雙方都不是單身，但陳常光顧由于女擔任店員的彩券行，對于女大獻殷勤送三餐，中獎還會分紅，試圖表達好感，但于女始終將他當成一般顧客對待。

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單戀已讀不回 闖店行凶

近期雙方互動轉冷，于女對陳男傳送的訊息已讀不回。本月廿二日下午，陳男開車到彩券行後，疑情緒失控，持美工刀衝入店內朝于女連刺數刀，還拿椅子砸她、出腳猛踹後才離開，于女送醫後幸無生命危險。

警方獲報，根據車牌辨識系統查出陳男開著貨車逃往台南龍崎山區，警方依貨車公司提供的GPS定位資料，廿三日上午在山區某處發現遭到焚燒的貨車，但不見陳男蹤影。

引火上身 急跳山溝骨折

原來，陳男當時脫下自己的上衣沾貨車的汽油，焚車時不慎引火上身，他為自救滅火，跳進約一層樓高的山溝，但山溝的水位太淺，跳下後摔傷，造成骨盆、大腿骨與脊椎等多處骨折，無法動彈。

警GPS搜尋 聽到呻吟聲

警方調派十多名警力搜山，還開巡邏車在山區廣播，表示女店員沒有生命危險，要陳男趕快出來面對，其中一組警力終於在搜尋時，聽到附近傳來微弱呻吟聲，進而在山溝發現受困的陳男，電請消防人員將陳救出；依陳男當時情況，若沒有即時找到，陳男恐怕性命難保。

燒傷+骨折 即時找到保命

由於陳男全身有大面積燒傷、骨折，送醫急救後轉至加護病房觀察，正由警方輪班戒護，待陳男傷勢穩定後再詳查殺人未遂等犯行。

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