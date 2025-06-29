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    亂射空氣槍惹毛家人報警 男判3年多

    曾姓男子將空氣長槍交給警方，經送鑑定具殺傷力。（記者彭健禮翻攝）

    曾姓男子將空氣長槍交給警方，經送鑑定具殺傷力。（記者彭健禮翻攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣四十八歲曾姓男子在跳蚤市場買了一把空氣長槍，三不五時在家中把玩、試射，把家裡門板、牆壁射出多個孔洞，家人氣得報警。結果警方將該把空氣長槍送請鑑定，認定具殺傷力，曾男吃上非法持有非制式空氣槍罪，被苗栗地院判刑三年二月、併科罰金二十萬元。

    在家試槍 射出多孔洞

    苗栗縣通霄警分局於去年十月間，接獲曾男家人舉報，指曾男經常在家中試槍，讓家人不堪其擾。警方持搜索票前往，發現曾男住家的房間門板、牆壁，留有多個曾男試槍射擊後留下的孔洞，曾男只能配合把該把空氣長槍交出。

    空氣長槍經由金屬彈丸測試，射出的彈丸單位面積動能為五十六．五七焦耳／平方公分，遠高於足以穿入人體皮肉層的標準單位面積動能二十焦耳／平方公分，明顯具有殺傷力；警方將曾男依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

    購自跳蚤市場 花一萬八

    曾男供稱，該把長槍於二〇二一年間，在台中市太原區某跳蚤市場以一萬八千元購得，買來是為了驅趕家中老鼠、猴群，未拿到外頭危害公眾或他人。

    具殺傷力 還判罰廿萬

    不過法官認為，該槍的殺傷力鑑定數值，大幅超過標準值二倍之多，殺傷力非輕，且曾男持有的時間至少二年以上，時間非短；雖曾男稱是要驅趕動物，但在家中試射的舉動，還是有侵害他人生命、身體、財產的高度可能。

    法官以曾男行為觸犯非法持有非制式空氣槍罪，判處曾男有期徒刑三年二個月、併科罰金二十萬元，本案可上訴。

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