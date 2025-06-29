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    變形毒品鑽漏洞 警署「張網」攔截

    包裝如其名「一日喪命丸」的毒品「喵喵」，曾被毒販偽裝成咖啡包。（記者劉慶侯翻攝）

    包裝如其名「一日喪命丸」的毒品「喵喵」，曾被毒販偽裝成咖啡包。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者劉慶侯、邱俊福／台北報導〕 「喵喵」是化學合成的新興毒品之一，而以化學合成的毒品，可以隨時調整分子結構，因而也被認為是一種「變形毒品」（Designer Drugs），它的存在就和病毒一樣，一旦遭到反制（列管及重點強力查緝、加重刑責等）就會變形，也就是修改分子結構、重新調整原料等，試圖鑽法律漏洞，規避查緝和躲過列管，也因而新興毒品會不斷以新型態毒品悄然流竄。

    毒品查緝人員表示，近期在送驗毒品中，發現越來越多這類「熟悉又陌生」的物質；製毒集團背後的化學師如同「毒物魔術師」般，只要在既有毒品分子上稍作變化，就能創造出一個在法律上屬於「全新未列管」的物質。

    面對「變形毒品」的嚴峻挑戰，政府相關單位已加速建置新興毒品通報與預警系統，並強化實驗室檢驗量能，致力縮短從發現到列管的時程。教育部與各級學校也加強宣導，提醒學生切勿因包裝新奇或標榜「合法」而輕忽任何不明物質的危險性。

    警政署也表示，為聚焦打擊新興毒品，自二○二二年起將溯源查緝「4-甲基甲基卡西酮」（喵喵）供毒藥頭，列為「精進緝毒計劃」重點工作項目，並在去年第十、十一波安居緝毒專案，將這類混合式新興毒品列為查緝目標，強化溯源、打擊潛藏在社區住宅的混合式毒品分裝場所，該兩波行動共計查獲混合式毒品分裝案件三○八件，查扣混合式毒品廿六萬一一五○包。

    今年已屏蔽近兩萬個涉毒網站

    警政署並說，新興毒品多數是透過網路平台販售，除逐年舉辦科技偵查教育訓練，加強員警科技緝毒知能外，今年與TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）建立涉毒網站屏蔽機制，將不法涉毒網站先行屏蔽再接續調查，即時防止青少年或一般民眾接觸到毒品，截至本月廿六日，已屏蔽一萬九六五五個不法涉毒網站。

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