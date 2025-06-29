為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    喵喵年毒死60人 平均年齡僅30歲

    表格

    表格

    2025/06/29 05:30

    卡西酮毒品氾濫

    〔記者劉慶侯／台北報導〕高檢署去年公布的國內毒品情勢分析及警示報告指出，化學合成的「卡西酮類」毒品氾濫，其中尤以俗稱「喵喵」(Meow Meow)的毒品，自二○一九年起即占新興毒品檢出第一位，且也是近些年來施用新興毒品致死人數最多的毒品，二○二一年至去年六月就有二○五人致死，近十年的平均數，每年也約六十人因濫用「喵喵」而喪生，死者平均年齡約三十歲。

    喵喵致死率最高

    高檢署和緝毒專家指出，卡西酮類毒品不僅在新興毒品檢出的種類中名列前茅，其中以「喵喵」的致幻性、致毒性最強烈，快速致死性高；令人高度憂慮的是，此類毒品常以「彩虹菸」、或包裝可愛、耍酷的咖啡包形式出現於市面，藉此吸引年輕人青睞，因而流竄於年輕族群中。

    裝潮 流竄年輕族群

    喵喵(Meow Meow)是由「4-甲基甲基卡西酮」（簡稱4-MMC）化學煉製合成，屬於一種影響精神的中樞神經興奮劑。因可口服或吸用，因此常被混摻在毒咖啡或與K他命併用，具強烈成癮性。最早的合成品出現在歐洲，二○○七年開始被英國、澳洲、以色列等國的青少年濫用，很快漫延至各國。

    二○一○年四月，歐美國家開始注意到「喵喵」的致命毒性和危害，列為管制藥品；同時間，台灣發生十七歲少女吸用後暴斃的案例，我國同步於二○一○年列管為三級毒品。

    喵喵開始流竄後，二○一九年即成為新興毒品檢出件數的第一位，更嚴重的是，直到去年的統計，近些年來一直是施用新興毒品致死人數的首位。

    衛生福利部食品藥物管理署的統計資料亦顯示，台灣近年來所檢出的新興影響精神物質，主要以合成卡西酮類為主，且自二○一三年的三一二九件上升至二○二○年的三十萬五千多件，成長百倍，而這其中，也以喵喵數量最多。

    另從緝毒面向看，二○二○年毒品緝獲量以「2-溴-4-甲基苯丙酮」最多，占毒品總緝獲量四成一，而此物質就是製造喵喵的前趨原料。

    以上種種可知，喵喵對民眾的危害性不容小覷。

    有著最可愛的名字和圖樣，卻是最易致死的毒品「喵喵」。（記者劉慶侯翻攝）

    有著最可愛的名字和圖樣，卻是最易致死的毒品「喵喵」。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播