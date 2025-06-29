喵喵年毒死60人 平均年齡僅30歲

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2025/06/29 05:30

卡西酮毒品氾濫

〔記者劉慶侯／台北報導〕高檢署去年公布的國內毒品情勢分析及警示報告指出，化學合成的「卡西酮類」毒品氾濫，其中尤以俗稱「喵喵」(Meow Meow)的毒品，自二○一九年起即占新興毒品檢出第一位，且也是近些年來施用新興毒品致死人數最多的毒品，二○二一年至去年六月就有二○五人致死，近十年的平均數，每年也約六十人因濫用「喵喵」而喪生，死者平均年齡約三十歲。

喵喵致死率最高

高檢署和緝毒專家指出，卡西酮類毒品不僅在新興毒品檢出的種類中名列前茅，其中以「喵喵」的致幻性、致毒性最強烈，快速致死性高；令人高度憂慮的是，此類毒品常以「彩虹菸」、或包裝可愛、耍酷的咖啡包形式出現於市面，藉此吸引年輕人青睞，因而流竄於年輕族群中。

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裝潮 流竄年輕族群

喵喵(Meow Meow)是由「4-甲基甲基卡西酮」（簡稱4-MMC）化學煉製合成，屬於一種影響精神的中樞神經興奮劑。因可口服或吸用，因此常被混摻在毒咖啡或與K他命併用，具強烈成癮性。最早的合成品出現在歐洲，二○○七年開始被英國、澳洲、以色列等國的青少年濫用，很快漫延至各國。

二○一○年四月，歐美國家開始注意到「喵喵」的致命毒性和危害，列為管制藥品；同時間，台灣發生十七歲少女吸用後暴斃的案例，我國同步於二○一○年列管為三級毒品。

喵喵開始流竄後，二○一九年即成為新興毒品檢出件數的第一位，更嚴重的是，直到去年的統計，近些年來一直是施用新興毒品致死人數的首位。

衛生福利部食品藥物管理署的統計資料亦顯示，台灣近年來所檢出的新興影響精神物質，主要以合成卡西酮類為主，且自二○一三年的三一二九件上升至二○二○年的三十萬五千多件，成長百倍，而這其中，也以喵喵數量最多。

另從緝毒面向看，二○二○年毒品緝獲量以「2-溴-4-甲基苯丙酮」最多，占毒品總緝獲量四成一，而此物質就是製造喵喵的前趨原料。

以上種種可知，喵喵對民眾的危害性不容小覷。

有著最可愛的名字和圖樣，卻是最易致死的毒品「喵喵」。（記者劉慶侯翻攝）

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