刺死勸戴口罩超商店員 紙雕師判無期確定

桃園紙雕師蔣嘉凱刺殺超商店員十三刀身亡，最高法院判蔣無期徒刑定讞，確定逃死。（資料照）

2025/06/28 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕桃園紙雕師蔣嘉凱不滿疫情嚴峻時期被超商店員勸導應戴口罩，竟返家變裝持刀後，返回超商刺殺店員十三刀身亡，一審判死刑，高等法院、更一審均認定蔣男案發前曾服用藥物，因藥物濫用，行為時辨識能力減低，改判無期徒刑，最高法院判蔣無期徒刑定讞，確定逃死。

濫用藥物 辨識力減低獲減刑

四十三歲蔣男於二○二一年十一月廿一日凌晨到桃園巿某超商購物，因正值防疫期間，蔣未戴口罩，卅歲蔡姓男店員勸說「你的口罩呢」、「還是戴一下」等話，蔣不滿，負氣返家戴口罩後，返回嗆店員蔡男：「你這樣可以嗎？」將口罩脫下丟向蔡的臉部後離開。

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蔣越想越氣，又換穿黑色風衣、長褲及持刀，第三度進入超商，叫蔡到超商門口，趁蔡不注意朝其胸部、心臟等處刺殺十三刀，蔡傷重倒地身亡。蔣辯稱和蔡無恩怨、無殺人動機，平時服用藥物，有濫用習慣，沒有案發時的記憶。

桃園地院認為，蔣有預謀殺人意圖，雖符合自首要件，但無悔悟之心，未予減刑，判處死刑。高院、更一審認定，蔣自二○一五年起，因病長期服用藥物，但未依醫囑用藥，自行調整藥量並濫用，案發當天服藥後前往超商，犯行是藥物濫用所致，依此減輕其刑，改判無期徒刑。

高檢署上訴，最高法院認為更一審判決無違背法令等情，駁回上訴將全案定讞。

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