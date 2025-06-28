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    首頁　>　社會

    也疑毒駕 闖紅燈撞死婦 搜出喪屍煙油

    警方在黃男的機車車箱，搜出依托咪酯製成的喪屍煙油。 （記者徐聖倫翻攝）

    警方在黃男的機車車箱，搜出依托咪酯製成的喪屍煙油。 （記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/28 05:30

    20歲男 成年前6次無照駕駛

    〔記者徐聖倫／新北報導〕廿歲黃姓男子成年前有六次無照駕駛紀錄，成年考到駕照後仍喜好騎車狂飆，前晚騎機車行經新北市三重區重新路五段時，搶快闖紅燈，撞飛正在走行人穿越道的六十四歲湯姓婦人，造成湯婦傷重不治；新北市警三重分局隨後在黃男的機車車箱，搜出依托咪酯製成的喪屍煙油，不排除他涉嫌毒駕肇禍，已採尿送驗。

    警方調查，無業的黃男，未成年時有六次無照駕駛遭逮紀錄，成年後考到機車駕照，仍喜愛街頭飆速。

    前天深夜十一時，黃男騎車行經三重區重新路五段，經過光復路一段路口時闖紅燈，直接撞擊正在過馬路的湯姓婦人，湯婦被撞飛後整個人重摔在地，當場失去生命徵象。

    警、消獲報趕抵，將湯婦送醫，但她全身多處骨折、頭部重創傷勢過重，急救後仍不治。黃男酒測值零，但拒絕打開車箱受檢，直至湯婦死訊傳到黃男耳裡，才配合打開車箱，警方在車箱內搜出二級毒品依托咪酯製成的喪屍煙油兩瓶。

    採尿送驗 追是否毒駕

    黃男否認騎車前吸食喪屍煙彈，卻不願交代兩瓶毒煙油的來源；另供稱，出事當下完全沒有注意到斑馬線上有行人。警方依過失致死、毒駕、毒品罪嫌將黃男移送法辦。

    他車行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    他車行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

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