地球村屢傳財物危機 負責人傳欠債９億

律師閻道至。（記者王定傳攝）

2025/06/28 05:30

〔記者鄭景議、董冠怡／台北報導〕地球村美日韓語負責人陳中義，涉找黑道暴打女牙醫，遭逮捕移送法辦。依目前案情來看，欠債累累加上官司纏身的陳中義，沒錢還債卻能豢養黑道幫他辦事，若警方所查的犯行無誤，其行徑與他找來的黑道打手一樣凶狠惡劣，而據法院民事裁定內容顯示，陳男除了欠債，還拖欠員工薪資，資金缺口至少數千萬元，甚至外傳他的總負債額恐有九億元。陳中義昨被移送檢方複訊時，以衣服、包包遮臉，不發一語。

陳中義衣物遮臉 不發一語

不少學員與前員工投訴，指「地球村」長年對退費設重重障礙，內部還設有「獎金追討制」，一旦學員退費，業務獎金便遭扣回，導致員工極力阻撓退費，引發不少爭議。

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對於「地球村」被員工爆料欠薪百萬元案，台北市勞動局之前表示將依法開罰；陳中義前天被警方逮捕後，勞動局昨天再次指出，正待完成相關法定程序，如欠薪查證屬實，將依法裁處二萬元至一百萬元罰鍰。

勞動局指出，關於地球村語文公司遲付員工薪資一案，已於五月進行勞動檢查，經查確實有遲付工資情事，依法通知事業單位陳述意見，待完成相關法定程序，如查證屬實，將以違反勞動基準法第廿二條第二項規定，依法裁罰。

在地球村美日韓語總部任職四年多的一名員工控訴，公司原定每月十五日發放薪資，四月時全體員工均未收到前一月的工資，多次詢問陳中義，陳以資金有困難、金主被卡在土耳其等由塘塞。另一名任職二年的員工推算，總部員工被欠薪至少百萬元，全國各地分校也有欠薪情況。

竹聯大哥涉調查官毒品盜賣

此外，被控安排打手前往牙醫診所毆打女牙醫的竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧，過去在幫內風光一時，但二○二三年他涉及調查局毒品證物遭盜賣、生基塔吸金等多案後，即被執法機關盯上，也引起部分幫派成員不滿，幫內有人控他私吞幫務資金等，引發派系矛盾。

竹聯幫靜安會大哥「夏安（本名夏尉瀧）」。（記者王定傳攝）

「地球村」美日語負責人陳中義昨被移送檢方複訊時，以衣服、包包遮臉，不發一語。（記者王定傳攝）

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