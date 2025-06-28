路倒男恐是黑幫槍毒庫

警方於床下查獲槍彈與大批「雙獅地球牌」海洛因磚，他堪稱是睡在「十五億海洛因磚」上。（警方提供）

2025/06/28 05:30

睡15億海洛因磚床 供出實情恐遭追殺

〔記者劉慶侯、張瑞楨、賴仁中／綜合報導〕黑幫高層為規避重罪刑責，利用不在核心內的基層小弟或額外相中的「乾淨對象」，代為保管毒品、械彈，即使被查獲，因為早已設好防火牆，幕後大哥可與案件清楚切割，檢警再如何溯源也查不到他；而負責藏匿保管黑幫槍毒的人，通常被稱為「黑道槍毒庫」或「黑道軍火庫」。

無幫派註記、沒沒無聞

乾淨之人 託交重任首選

檢警追查路倒送醫、「睡十五億海洛因磚床」並擁有四把制式手槍及七八○發子彈的五十四歲男子陳忠立，發覺他不用工作，住兄弟的房子，平日照顧病母，表面上是靠親友接濟，實則經濟來源待查，他也無幫派註記、無重大刑案前科，道上兄弟與販毒圈幾乎沒人認識他，綜合這些背景，認為他是與黑道無淵源的「乾淨之人」，懷疑他應是大幫派的「槍毒庫」，而且是最適合「託交重任」的首選。

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問題是，一旦「黑道槍毒庫」被查獲，萬一落網者反悔想圖輕判，全盤供出上手及實情，最後查到黑道老大身上，狡計仍有可能破功。

知情人士對此表示，黑幫與「槍毒庫」有雙方遵循的潛規則，甲方施予金錢利益、乙方收錢辦事， 若被查獲且吐實，乙方與相關之人恐有性命之憂，加上刑責上可爭取只是「單純持有」未用於營利或他用，會不會遭重判也難說。

回溯「槍毒庫」的起源，源自於三十五年前政府強力掃黑和加重槍砲等罪責後，原本擁槍自重的大哥們為防惹禍上身，槍械都交付給信得過的手下或最底層的小弟保管，意外擁有強大火力的他們，就被稱為「軍火庫」或類似稱呼；但小弟仍然是幫內之人，後來更縝密的安排，就是找非幫內的「乾淨之人」擔任「軍火庫」更理想。

警方查扣市價超過15議億元的「雙獅地球牌」海洛因磚。（警方提供）

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