老少3口重傷 夫妻奔波3家醫院身心俱疲

竹市虎林國中前轎車逆向連撞機車，造成一死六傷。（資料照）

2025/06/28 05:30

彭柏超不賠償、瞪家屬 受害者無法原諒

〔記者廖雪茹／新竹報導〕卅五歲彭柏超吸食七種毒品後開車上路，路途中還繼續施用喪屍煙彈「邊開車邊吸毒」，以致在恍神及身體不自主顫抖下釀成一死四傷事故。被害家屬痛心表示，彭男犯後態度不佳，無法原諒他。

新竹地院國民法官前天開庭時，彭男首度在庭上向家屬致歉。但家屬無法接受，痛批案發後，彭男從準備庭到調解，都未見他懺悔表達歉意，直到現在才道歉，希望法官以同理心感受家屬驟失至親及照顧重傷孩子的痛苦；家屬還說，彭男肇事後的態度，讓受害的家庭所有人都有陰影，如何能原諒他。

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一名受害家屬提及，一下子痛失至親、女兒滿身疤痕，但去年與彭男調解時，彭男態度惡劣，甚至怒瞪受害家屬，讓他們無法接受，而且至今一毛錢未賠償，家屬已提出民事求償告訴。

一孩清創手術十多次

另有被害家屬氣憤表示，父親和兩個孩子都身受重傷，夫妻兩人工作之餘還得奔波三家醫院照顧，身心俱疲；年邁父親手術治療，其中一個孩子因傷勢嚴重，清創手術十多次，另一個孩子臥床兩個月，醫材一片就要兩萬元，高達四十萬元的醫療費用無力負擔，靠善心人士默默幫忙，全家人才能夠暫時度過難關。

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