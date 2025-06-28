吸7毒逆撞夾死婦 判12年多

彭柏超去年九月吸食「喪屍煙彈」等七種毒品後駕車肇事，釀一死四傷，他當時竟坐在婦人屍體旁抽菸。（資料照，民眾提供）

2025/06/28 05:30

竹市虎林國中前１死４傷慘劇 彭柏超3次無照、1次酒駕罰不怕 害兩家庭破碎

〔記者廖雪茹／新竹報導〕卅五歲男子彭柏超，去年九月十六日吸食「喪屍煙彈」等七種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上兩台搭載兒童機車，造成一死四傷慘劇，新竹地檢署檢察官認定彭男素行不良，求刑十四年。新竹地院國民法官庭昨天以彭男犯刑法一八五之三第二項及第一項三款不能安全駕駛致人於死罪，且為累犯，將他判處有期徒刑十二年七月。

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35歲遭通緝7次 才出獄又肇事

本案偵查期間，新竹地檢署檢察官吳志中調閱彭男過往紀錄，查出他曾販毒，還有協助詐騙集團、恐嚇等前科，以及三次無照駕駛遭裁罰、一次酒駕遭罰紀錄；彭男並因毒品案多次出入監獄，直到去年一月才出監，同年九月就因毒駕肇事，導致兩個家庭破碎。檢察官認為彭男過去除了販毒、無照駕駛、提供金融帳戶給詐騙集團等案，還曾被通緝七次，對於刑罰反應力薄弱，加以本案惡性重大，屬直接故意犯罪。

檢警追查，彭男去年九月十五日至十六日，兩天內先後施用一級毒品海洛因、二級毒品甲基安非他命、以及第三級毒品硝甲西泮、愷他命與去甲基愷他命、美托咪酯和依托咪酯製成的「喪屍煙彈」等七種毒品，隨後於十六日駕駛車輛，甚至在車內還在施用喪屍煙彈。

當時彭男駕車沿新竹市香山區延平路二段往市區方向行駛，途經虎林國中前閃黃燈號誌路口時，因毒品效力發作影響判斷力，致不能安全駕駛車輛，超速並跨越雙黃線逆向駛入對向車道，撞擊分別騎乘機車的鍾婦和李翁，造成鍾婦夾在電桿和車子中間死亡、鍾後座的兒童重傷，包括肝臟等重要器官撕裂傷、骨盆骨折等多處傷害；李被撞後骨折及撕裂傷，被載的兩名幼童也傷重，有多處開放性骨折。

開車吸毒 撞電桿才恢復意識

國民法官庭審理期間，彭男認罪，對事故過程與證據能力無異議，承認施用依托咪酯後精神恍惚、身體顫抖，影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為，邊開車邊吸毒，開車時已經恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。

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