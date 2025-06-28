地球村負責人拒還3千萬 逼還權狀 暴打女牙醫 藏鏡人、竹聯大哥落網

「地球村美日語補習班」負責人陳中義昨被拘提。（記者王定傳攝）

2025/06/28 05:30

〔記者鄭景議、王定傳／台北報導〕廿一歲男子周子鈞上月間到台北市松山區一家牙醫診所，藉口洗牙太痛，凶狠出手二十多拳，把沈姓女牙醫打得滿臉是血、眼窩嚴重骨折。警方查出，全案是藏鏡人找黑幫教訓恐嚇女牙醫的預謀犯行，目的疑是想賴債及取回房產權狀，前天兵分十一路搜索，拘提「地球村美日語補習班」負責人陳中義、竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧、律師閻道至及黑幫小弟等六人到案，依組織犯罪、恐嚇取財未遂、重傷害未遂等多罪送辦。

打手藉口洗牙太痛 狂毆女醫

沈姓女牙醫被毆後指控，陳中義向她借款三千萬元拒還，還企圖脫產、出售原本用於擔保的房產，逼她返還權狀，經她提告，法官判她勝訴，但陳竟找黑道及與幫派熟識的律師向她施壓，這段時期她多次遭恐嚇威脅，此事也有報案，但最終仍遭對方的黑道打手施襲重傷。

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警方11路搜索 逮律師等6嫌

台北市警松山分局與北市刑警大隊組成專案小組，比對相關監視器畫面，調查金流與通聯紀錄，蒐證一個多月認為被害人所言非虛，鎖定陳男找黑幫犯案，前天發動搜索及逮捕陳男等六人。陳中義到案後辯稱，僅委託友人處理債務協商，不清楚對方是黑道。

周男是在五月十九日以洗牙為由前往牙醫診所，坐上診療椅不久，就以「太痛了」為由暴怒起身，飆罵三字經後，痛毆沈女臉部，暴打廿多拳，還拿電腦螢幕砸沈女。台北地檢署將犯後投案的周男聲押禁見獲准，沈女因身心均受重創，至今無法執業。

竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧到案。（記者王定傳攝）

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