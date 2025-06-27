投資漁船千萬泡湯 闖水產店朝仇家轟3槍

警方將行兇的蔡男帶回訊問。（記者吳昇儒攝）

2025/06/27 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕基隆一名蔡姓男子與新北市瑞芳區深澳漁港內某水產批發店內的林姓員工，因投資漁船發生糾紛，蔡男昨天下午駕駛賓士轎車前往林男公司，雙方發生口角爭執，蔡情緒激動，竟掏槍朝林男連開三槍，三槍均射中林男，現場人員趕緊通報一一九，將林送醫搶救，幸無生命危險。警方迅速到場逮捕蔡男，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪偵辦。

肩、臂、大腿中彈

四十五歲蔡男與林男發生爭執時，現場人員發現不對勁，已事先報警，新北市瑞芳警分局下午四時十五分獲報，派員趕抵現場時，蔡男已經開槍射傷林男。救護人員檢視五十三歲林男的傷勢，確認其左肩、手臂各中一槍，右大腿也中一槍，緊急止血後送往基隆長庚醫院救治。

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犯案前疑吸毒＋毒駕

警方將林男壓制後，對其轎車進行搜查，發現車內還有另外一把改造手槍及子彈，以及疑似K他命毒品的白色粉末。警方初步詢問蔡男時，其供詞反覆、神情恍惚，疑犯案前已施用毒品或違禁藥物，因而一下子說二人是水產批發糾紛，一下子又說是財務糾紛，才會對林開槍；警方將蔡帶回進一步調查及採尿送驗。

據了解，警方開始詳詢後，蔡男才說他與林男共同投資漁船，沒想到賠了上千萬元，血本無歸，才會到對方店內理論。警方除依槍砲、殺人未遂等罪將蔡男移送基隆地檢署偵辦，也將車內搜出的白色粉末送驗，並持續追查槍彈等的來源。

警方鑑識人員在案發現場採證。（記者吳昇儒攝）

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