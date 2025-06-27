雲檢破Ｋ毒工廠 起出近2百公斤

雲林地檢署破獲台西鄉一處大型Ｋ他命製毒工廠，檢方將4男提起公訴。（雲林地檢署提供）

2025/06/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署偵辦以男子紀漢庭為首的製毒集團，在雲林縣台西鄉設立三級毒品K他命製毒工廠，經數月蒐證及兩度執行搜索後，除逮捕首腦紀男等四人，還查出製毒工廠短短一年間，已產製售出逾七百公斤、黑市價逾四億元的K他命，檢方昨天偵查終結，依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴。

已流出4億元毒品 4男起訴

檢警查出，四十三歲紀男前年底邀三十七歲林男、四十五歲劉男及三十六歲葉男，在台西一處民宅成立K他命製毒工廠，由紀男提供毒品原料、製毒手冊、製作工具給三人製作，再將成品分裝好，依紀男的指示送至指定地點交付。

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雲林地檢署接獲情資，由檢察官廖易翔指揮調查局桃園市調查處、桃園市警桃園分局與雲林縣警台西分局組成專案小組，經數月行動蒐證與跟監，今年二月和五月前往雲林、台中、台北等地執行搜索，在製毒工廠起獲純值淨重一九五公斤K他命，黑市價值破億元。

檢警調根據搜索起出的販毒手冊上所載，發現集團至去年底已製造販售K他命七一二公斤，估算黑市價值超過四億元，紀男等四人從中獲利超過一千五百萬元。檢方指出，本件製毒工廠內部設施齊全、化學原料充足，規模堪稱「地下化工廠」。

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