真能擠出乳液 罐裝藏5千萬海洛因

罐裝膠原蛋白乳液夾藏結晶狀海洛因毒品，乳液罐仍可按壓出少許乳液，企圖躲過海關查驗。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/27 05:30

〔記者邱俊福、黃佳琳／綜合報導〕一個跨國運毒集團將黑市價五七○○萬元的一級毒品海洛因，封藏在膠原蛋白乳液罐內寄運來台，為躲避查察，輕壓罐嘴還真能擠出乳液，所幸狡計仍被識破，刑事警察局逮捕兩名收貨移工送辦；此外，一名英國籍女子來台過海關時，被查獲行李挾帶二點五公斤、市價逾六百萬元海洛因，高雄地院雖以未造成危害減刑，但運輸一級毒品是無期徒刑起跳的重罪，仍將她判刑十六年。

兩名泰籍移工收貨 收押

警方上月間接獲關務署台北關通報，來自寮國進口的包裹疑有毒品反應，開封查驗包裹內的四百罐膠原蛋白乳液，發現夾藏十四點四公斤海洛因。警方查出，廿四歲泰籍男子塔納孔今年初入境，跟去年入境的四十二歲泰籍男子阿炎皆為我國企業合法雇用的移工，二人互不認識，卻都被泰國毒梟利誘吸收，負責出面收貨及轉運給上手。

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毒梟為了躲避查察，不僅乳液罐以假亂真，結晶狀海洛因密封於罐內的下方，所以乳液罐仍可以按壓出少許乳液，企圖躲過海關查驗；包裹寄到桃園市一處外勞員工宿舍後，警方監控逮獲二人，檢方聲押獲准，全案擴大追查中。

英女幫運海洛因 判16年

另一方面，英籍卅八歲女子DUR CIGDEM到柬埔寨旅遊時，指稱她在酒吧結識國籍不詳男子Jimmy，兩人約好來台灣玩，但J男爽約，D女去年四月幫他帶行李來台過海關時，被查獲挾帶二點五公斤海洛因。雄院法官考量毒品未流入市面即被查獲，減刑後判處十六年徒刑。

泰國毒梟涉嫌以罐裝膠原蛋白乳液夾藏第一級毒品海洛因方式，自寮國郵寄國際包裹，走私14.4公斤海洛因毒品入境。（記者邱俊福攝）

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