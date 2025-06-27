精準打擊異常帳號 刑局錯殺率零

刑事局跟LINE攜手合作大規模將高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行停權行動。（刑事局提供）

2025/06/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局與LINE公司合作打擊詐騙集團，針對異常的LINE帳號執行大規模停權行動中，為避免有錯殺情形，透過近五個月鎖定這些LINE詐騙群組內帳號，並掌控半年內個人變換廿個以上門號的高風險門號，交叉分析後，進行精準打擊；刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，目前已停權的五萬五千個異常LINE帳號中，從僅十二人向LINE公司提申訴，其中更只有一人於LINE公司說明後轉介到刑事局，之後便皆無下文的狀況，顯示尚無錯殺狀況。

掌控換廿個以上高風險門號

林建隆表示，這波的行動，從今年二月展開對四千個詐騙LINE群組內的帳號分析，找出申請帳號的門號，再由這些門號進行全面性清查，並找出半年內變換廿個門號以上的高風險門號，最後鎖定四萬五千個高風險電話門號及七萬三千個異常LINE帳號，進行大規模停權行動。

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本月十一日開始執行後，遭停權的帳號持有人，至今共有十二人透過LINE公司線上申訴管道申訴，LINE公司接獲申訴確認為這次行動的帳號後，則會說明為刑事局鎖定的異常帳號，並給予向刑事局申訴的電子信箱，目前十二人中僅有一人向刑事局申訴，但於刑事局要求提供申請門號持有人等相關基本資料後，對方就再無回應，不排除是詐團成員的測試。

林建隆表示，這次行動結束後，會持續進行分析相關高風險門號與LINE帳號，聯手三大電信公司與LINE公司進行停權。

另三大電信公司方面，原本每家電信公司每人可申請五個門號，不過，有詐團將門號申請帳號後，立刻廢除這些門號，再變換五個使用，因此為了杜絕詐團大肆申請門號，三大電信公司也展開個人三個月內僅能變換二次門號的限制，進行管制。

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