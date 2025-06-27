刑局聯手LINE 史上最大停權／5萬5帳號、4萬5門號 涉詐停用

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，這次跟LINE攜手合作，大規模將高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行停權行動。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局因應詐騙集團利用LINE刊登廣告，並引誘民眾加入LINE投資群組遂行詐騙，經成立專責小組與LINE公司聯手分析下，鎖定四萬五千個申請帳號的高風險電話門號與七萬三千餘個異常LINE帳號，自本月十一日起至下月七日執行歷來最大規模的停權行動，目前已執行三波，三大電信公司除已將四萬五千個高風險門號停用，LINE也已將五萬五千個異常帳號停權，持續執行中，讓這些詐騙訊息、群組消失，強力打擊詐騙集團施詐通訊工具。

帳號變不明或被退群

勿再新加入投資群組

刑事局提醒，這次大規模停權行動，可能會導致部分民眾發現自己原本所在的LINE群組突然解散或成員被退出，若發現LINE投資群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組、或者發現熟悉的群組突然消失，務必提高警覺，切勿再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號，這些都是詐團的LINE帳號。

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從源頭阻斷詐團通訊工具

提升打詐效率與精準性

刑事局表示，詐團透過臉書、IG、YouTube等刊登廣告，吸引民眾加入LINE投資群組，經分析發現，詐團以手機門號申辦LINE帳號後，門號就棄置，馬上又申辦其他的門號，繼續申辦其他LINE帳號，作為詐騙工具，以往對詐騙LINE帳號停權多為個案蒐報，這次則為系統性分析源頭，從源頭阻斷詐團用以施詐的通訊工具，提升打擊詐騙的效率與精準性。

而鎖定的高風險電話門號除註冊LINE帳號外，也常被用於網路拍賣平台及遊戲帳號施行詐騙，為了加強打擊詐騙力道，已啟動「跨業聯防」機制，請相關業者針對高風險門號註冊的帳號，進行重新驗證、停權或是其他適當的管控。

刑事局表示，將密切觀察這波停權行動後，詐團是否會改變作案手法、轉移陣地，或是衍生出新的犯罪模式，以期能即時應變，將詐騙集團一網打盡。

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