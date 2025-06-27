吸喪屍煙彈３毒撞死警 27歲黃國維 重判18年半

男子黃國維（左2）去年七月吸食喪屍煙彈等三種毒品後，無照駕車飆速及闖紅燈，還逆向撞死執勤中的新北市警三重分局警員黃瑋震，國民法官昨判黃國維十八年六月徒刑。（資料照）

2025/06/27 05:30

〔記者王定傳、吳仁捷／新北報導〕廿七歲男子黃國維，去年接連吸食依托咪酯製成的喪屍煙彈等三種毒品後，除無照駕車飆速及闖紅燈，還逆向撞死執勤中的新北市警三重分局警員黃瑋震；新北地院國民法庭昨天依「無駕駛執照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪」，判處黃國維十八年六個月徒刑，犯罪交通工具宣告沒收，可上訴。

漠視證照考驗制度

出事前 已70餘次無照駕駛

由六名國民法官及三名職業法官組成的合議庭審酌認為，有槍砲紀錄的黃男，出事前就有七十餘次無照駕駛違規紀錄，全然漠視證照考驗制度，這次又貪圖方便毒駕上路，一路上多次闖紅燈、逆向、超速，最終高速逆向衝撞停等紅燈的警備車，以及一輛白牌計程車，造成一死二傷慘劇，使被害者家庭破碎，家屬承受莫大悲痛，犯後未與家屬和解、賠償或求取原諒，另雖與計程車司機和解，卻未履行賠償，依此判處上述徒刑。

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無照飆速闖紅燈逆向樣樣來

犯後無任何賠償

檢警追查，黃男在案發前吸食Ｋ他命、喪屍煙彈及安非他命毒品，七月十三日凌晨駕車上路，先赴新北市三重區中寮街載朋友，再沿正義北路往重陽路方向行駛，行進間一路瘋狂危險駕駛，包括飆速、左右偏離車道、違規左轉、闖紅燈等。

當天凌晨一時廿六分，他開到正義北路與龍門路口時，直接闖紅燈通過路口，再逆向衝撞執行巡邏勤務、停在路口等待燈號的三重分局警車及一輛白牌計程車。

因撞擊力強大，坐在警車副駕駛座的黃員全身多處骨折致創傷性血胸，進而呼吸衰竭死亡，另名警員及白牌車駕駛也受有腦震盪等傷害。

檢方去年十二月將黃男起訴，因適用國民法官法，由新北地院職業法官與國民法官一同審理；合議庭認為，黃男觸犯無照駕車以他法致生往來危險致死、毒駕致死、過失傷害共三罪，以較重的無照駕車以他法致生往來危險致死罪論處。

殉職警家屬：

他應該一輩子待在獄中反省

殉職警員黃瑋震家屬委任的律師葉書妤，昨代家屬表示，家屬最希望的仍然是無期徒刑，因為以被告犯行、犯後態度來看，應該一輩子待在獄中反省，不要再出來危害社會大眾；家屬很感謝檢察官積極求刑，法官願意重判以較高的刑度，也讓社會大眾知道，我國對於毒駕、酒駕、危險駕駛等行為是零容忍的。

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