高中生自學破解悠遊卡／中製NFC功能未受限 犯案易被識破

警方強調，NFC雖能竄改悠遊卡資料，卻易被後端系統識破，提醒民眾千萬不要以身試法。（資料照）

2025/06/27 05:30

〔記者鄭景議、甘孟霖／台北報導〕台北市一名高中生自學破解悠遊卡晶片技術，利用漏洞「無本儲值」後再刷退變現，半年多來得手逾六十萬元。警方追查，該生是直接從中國網購平台購買中國製NFC讀寫器，搭配改寫軟體犯案；不過警方強調，NFC雖能竄改資料，卻易被後端系統識破，提醒民眾千萬不要以身試法。

據了解，該生透過網路論壇，長時間研究悠遊卡晶片結構，再NFC裝置讀取卡片資料區塊後，修改儲值金額。因悠遊卡的退費規定，超過一千元須向悠遊卡公司官網申請，因此他只把餘額修改為一千元，即可到超商或捷運站的自助退費機退款變現，票卡機成了他個人的專用提款機

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熟悉資安犯罪的刑警表示，該生使用的NFC讀寫器並非新東西，網路上可以找到使用教學，部分從中國網購的NFC機型，寫入功能未受限、可讀可改、價格低廉，以致這類裝置落入有心人手中，確實容易拿來不法使用。

後端帳務系統 有異常會警示

該名警官說，雖然能夠竄改悠遊卡金額，但非無跡可尋，悠遊卡公司後端帳務系統設有交叉核對機制，使用者進行退刷、消費等行為時，系統會比對卡片晶片內的金額與後台原始儲值紀錄，只要金額異常或超過原有餘額，系統就會觸發警示，並鎖定相關交易紀錄追查；換句話說，這種修改雖一時騙過讀卡機，但十分容易露餡，最終仍會出包吃上刑責。

悠遊卡公司表示，本案是公司主動發現異狀即時報警，並向主管機關通報，目前已加強相關防範機制。

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