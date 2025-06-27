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    首頁　>　社會

    大樓注意 假扮電信員專盜避雷針電纜

    謝姓兄弟將廂型車烤漆成黃色、仿冒中華電信車輛外觀，佯裝工程人員潛入大樓行竊。（記者王捷攝）

    謝姓兄弟將廂型車烤漆成黃色、仿冒中華電信車輛外觀，佯裝工程人員潛入大樓行竊。（記者王捷攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕謝姓兄弟佯裝中華電信人員，連車子都改裝成電信公司外觀，騙過管理員潛入各地大樓地下室竊取避雷針電纜線，有卅三棟大樓受害，許多大樓直到雷雨期間才發現，二人落網後遭羈押偵辦。台南市第五警分局表示，這種竊盜模式容易複製，呼籲大樓先檢查避雷針電纜是否安全，並提高防竊意識，避免受害。

    害33棟大樓面臨雷擊危機

    警方指出，傳統的電線竊盜嫌犯大多趁夜勘查地形後再下手，因為大白天隨身攜帶破壞工具進入工地、大樓，易引起注意，而謝姓兄弟能夠得手數十次，是因為他們大大方方、帶著工具走進大樓，還有管理員替他們開門，目前掌握二人犯下卅三件，不排除還有更多大樓受害。

    據了解，五十多歲的謝姓兄弟找不到適合工作，因謝兄曾在中華電信擔任臨時工，具有基本的檢查電線、電纜專業，並清楚作業時不會有管委會的人或管理員陪同，因此與胞弟策畫，偷走中華電信的工作服，假扮工程人員，並把自己的廂型車重新烤漆成黃色，偽裝成中華電信工程車。

    許多大樓在雷雨時檢查設備，才發現避雷針失效，進而發現避雷針的電纜線遭竊，而且監視器影像因時隔多日，多半已被覆蓋。

    台南警方獲報後，透過少數保留的監視器畫面及其他旁證，終於把卅三件竊案串在一起，本月廿四日逮捕謝姓兄弟，起出犯案時所穿工作服、竊盜工具及多條電纜線，還意外查扣安非他命毒品，依加重竊盜罪送辦後，檢方聲請羈押二人獲准。

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