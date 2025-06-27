涉公務不當使用 南市研考會主委喊冤

南市研考會主委蒙志成（左）被檢舉不當使用公務車與特支費，面對媒體追問時直喊冤。（記者洪瑞琴翻攝）

2025/06/27 05:30

蒙志成被檢舉濫用特支費及公務車 遭檢調搜索約談

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府研究發展考核委員會主任委員蒙志成，遭檢舉不當使用特支費及公務車，包括使用特支費帶家人吃飯、用公務車載送家人等，台南檢調昨天發動搜索，到市府研考會辦公室調閱、查扣相關事證，並約談蒙志成，帶回調查局南部機動站訊問，全案有無違法使用公家資源，正持續了解釐清中。

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蒙志成昨天上午配合調查人員前往南機站說明，離開辦公室時，面對媒體追問表示：「我什麼都不知道，別人亂檢舉啊！」媒體追問會不會覺得自己是清白的？蒙回應說：「是啊！」

台南市政府發言人田玲瑚表示，關於一級主管疑涉公務不當使用，市府秉持依法行政原則，全力配合檢調單位調查釐清案情，期望勿枉勿縱。

據了解，蒙志成被檢舉嚴苛對待下屬，自己卻使用特支費帶自家人吃飯、報公帳，以及不當私用公務車載送家人。檢調掌握事證，指揮調查局南機站與南市調查處到蒙男住處及市府研考會辦公室搜索，查扣帶回相關資料。

昨天市府例行晨會，蒙志成臨時以「有緊急要事處理」為由缺席，市府主管們並沒有多作聯想，後來得知是檢調搜索，引發府內議論。

蒙志成是國立成功大學政治學系副教授，去年七月二日借調擔任南市府研考會主委，尚未滿一年；他曾任中國政治學會財務長、美國麻省理工學院訪問學者等，具政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究等專長。

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